【英國王室】屢抨擊王室查理斯下「驅逐令」　沒收哈里梅根在英唯一別墅

▲ 查理斯下「驅逐令」，沒收哈里和梅根在英國唯一的別墅。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle），先後拍攝Netflix紀錄片及在自傳《Spare》抨擊王室，引發軒然大波，與王室關係降至冰點。近日英媒爆出，查理斯向哈里夫婦發出「驅逐令」，沒收他們在英唯一的別墅，消息人士認為這意味他們在英國的時代完結。

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別墅轉交安德魯王子

綜合英國傳媒報道，隨著哈里的自傳在全球引起爭議，屢揭王室內幕，消息人士指出，國王查理斯三世決定收回哈里和梅根在英的居所，也是他們在此僅有的別墅——浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。查理斯將浮若閣摩爾宮轉交弟弟安德魯王子，據知已將別墅的門匙交給安德魯。

2018年，哈里和梅根結婚後幾個月，已故英女王伊利沙伯二世將浮若閣摩爾宮送給他們，作為禮物。夫妻將別墅改造成屬於他們的家，整個翻新工程耗資240萬英鎊（約2260萬港元）。浮若閣摩爾宮內設有5間睡房、客廳、廚房等，還有一間最初為哈里和梅根兒子阿奇（Archie）而設計的育嬰室。

去年，當哈里和梅根返回英國參加英女王白金禧慶典時，就是住在這裡，而他們的小女兒莉莉貝（Lilibet）也在這裡慶祝1歲生日。

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收拾物品運往加州寓所

消息人士稱，查理斯收回浮若閣摩爾宮，令哈里夫婦感到震驚，也有王室成員對此表示驚訝，他透露這肯定代表哈里夫婦在英國的完結︰

這一切都讓人覺得是最後的結局，就像是一種殘酷的懲罰，好像想永遠把他們從畫面中刪掉一樣。

查理斯沒收浮若閣摩爾宮後，沒有為哈里夫婦安排其他別墅。有指哈里和梅根會把留在別墅的物品收拾好，再運往他們位於美國加州的寓所。查理斯將於5月6日舉行加冕儀式，仍未知哈里和梅根屆時會否回英國出席典禮。

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責任編輯︰王明芳