林宥嘉4月舉行香港演唱會　自爆曾遺失太太丁文琪婚戒

▲ 林宥嘉香港演唱會。

相隔近4年林宥嘉宣布將在4月28至30日於紅館演出3場《 idol 世界巡迴演唱會香港站》門票將於3月13至15日優先訂票，是次世界巡迴並以香港作為首站。在《idol 世界巡迴演唱會》啟動前，他主動向歌迷宣佈，今次概念會以＂Love is bigger, even than black holes” 為題。

他又貼心提醒大家，為了每位觀眾可共同體驗演唱會的概念及貼近最好的觀賞，觀眾演唱會時不要使用會發光的應援物品，例如螢光棒、發光燈牌，盡量保持全黑。至於4月的香港站，宥嘉除了加入新概念之外，亦會再新增收錄在第6張專輯的新歌。

早前美加及歐洲的世界巡演，宥嘉並沒有帶家人同行，要暫時忍受太太和子女分開的思念，不過去年10月他去新加坡音樂節開唱，就有帶家人同行，他更形容新加坡那次演出是 「從困難重重變幸福爆棚」，因為那次他從一落地就嚴重過敏，不只鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至連說話都有些吃力，一度擔心現場演出的身體狀況。幸好演出時回復正常，唱出超水準。

旅途當中，他跟老婆一起買到「對戒」，讓他覺得幸福滿滿。他說：「我和Kiki曾經買了一副對戒，但多年前我不小心遺失了，心中一直掛念著這件事情，很想買回，尋遍台北都沒找到，沒料到在新加坡逛街時看到，馬上買了。」在溫哥華演出，宥嘉手上也戴著這隻從新加坡買到的幸運戒指。