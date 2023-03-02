  • 21°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 17:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【KO便秘】解決上班族難吃夠菜纖維不足煩惱　營養師建議家中常備高纖好幫手

保健美顏 17:37 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

買定急凍甘荀仔、西蘭花、青豆，作為常備的「冰箱蔬菜」，可解決上班族無暇買菜的問題。（iStock圖片）

上班族最頭痛的飲食問題，大多是纖維攝取不足，減磅戰友Janice也有這個煩惱。

「最近午餐多了外膳，很難吃到足夠蔬菜。放工時，街市又全收檔了，根本買不到新鮮蔬菜，平日的晚餐經常沒菜吃。近日開始出現便秘問題。」Janice苦惱地說。

「周末時，你可一次過買多些蔬菜，買些不容易變壞的，例如甘荀、西芹、娃娃菜等，安排在周初，先吃較易變壞的，這樣，之後幾天都可有菜吃。又或者在超市買些急凍甘荀仔、西蘭花、青豆，作為常備的『冰箱蔬菜』。」我教路。

「好好的提議，我可以嘗試一下。不過，近日有時周末也要上班。」Janice苦着臉說。

「那麼，你也可以在便利店或連鎖微波爐飯盒店，買些已洗淨密封的包裝菜，回家快炒或微波加熱後即可食用。」我頓了一頓，再建議：「還有一樣好幫手，可以買包乾海帶放在家中，若真的沒有時間買菜，可以靠它增加纖維。放工回家，只消十分鐘便可做好陳醋涼拌海帶，或煮麵時放湯配搭，又或是做海帶味噌湯都不錯。海帶本身是乾身的，可以開封後密封於室溫，不用擔心容易變壞。」

乾海帶常備家中，若真的沒有時間買菜，可以靠它增加纖維。（iStock圖片）

「海帶的營養價值高嗎？」Janice問道。

「海帶的碘質含量高，每10克便平均有380微克，足夠碘質有助維持甲狀腺功能，保持新陳代謝。根據中國營養學會的資料顯示，建議成年人的碘質攝取量為每日150微克。事實上，碘的攝取量不宜過高，每日的耐受量為1000微克，因此，建議你可以用大量自來水浸泡海帶，再把水倒掉後再煮食。」我詳細解釋。

「這個方法真方便！太好了可以煮給一家人食。」Janice說。

「但要留意，若你家人患有甲狀腺疾病，則需要諮詢註冊營養師或醫生才食用海帶。」我提醒她。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【KO便秘】飲水多無用?　營養師曝3大類便秘解決方法
12:16 2023/02/21
【KO便秘】飲水多無用?　營養師曝3大類便秘解決方法
【超市大搜查】高纖刺激腸道紓緩便秘　8款西梅乾膳食纖維含量比拼
18:07 2023/01/20
【超市大搜查】高纖刺激腸道紓緩便秘　8款西梅乾膳食纖維含量比拼
【有營早餐】低脂健康早餐之選　營養師分享6款有營早餐配搭
19:08 2023/01/26
【有營早餐】低脂健康早餐之選　營養師分享6款有營早餐配搭

你可能感興趣

【KO便秘】飲水多無用?　營養師曝3大類便秘解決方法
12:16 2023/02/21
【KO便秘】飲水多無用?　營養師曝3大類便秘解決方法
【超市大搜查】高纖刺激腸道紓緩便秘　8款西梅乾膳食纖維含量比拼
18:07 2023/01/20
【超市大搜查】高纖刺激腸道紓緩便秘　8款西梅乾膳食纖維含量比拼
【有營早餐】低脂健康早餐之選　營養師分享6款有營早餐配搭
19:08 2023/01/26
【有營早餐】低脂健康早餐之選　營養師分享6款有營早餐配搭
膳食纖維 食譜 減肥 便秘

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
今日 10:21
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字