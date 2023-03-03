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【減肥常識】兩款熱爆瘦身食材蒟蒻麵及芋絲　營養師黃凱詩：長期代替粉麵飯會暈眩胃脹

保健美顏 11:18 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

營養師黃凱詩表示，有些人完全用蒟蒻麵來代替粉麵飯等碳水化合物，有可能出現暈眩、胃脹或胃痛等問題。

減肥戰友卓恩問︰「到底吃蒟蒻麵還是芋絲比較好？」

這兩種減肥食物，都是近年熱爆的瘦身食材，但很多戰友也不知道它的廬山真面目，原來是一種植物根部再磨粉加工所製成，樣子有點像芋頭。

能夠成為減磅人士的恩物，因其成分中，主要是水份和纖維。這種纖維叫葡甘露聚醣，由於這種物質，不能被人體吸收，所以不會為我們提供任何熱量，另外，它的吸水力高，可有助延長飽腹感。

她說︰「哇！對減磅人士而言，簡直是完美的食物。」

我說︰「那又不可說是完美，只是一種輔助。因為蒟蒻麵、芋絲不能提供能量，有些人完全用來代替粉麵飯等碳水化合物的話，會出現暈眩的情況；另外，由於其纖維高，大量進食有機會令胃部造成負荷，出現胃脹或胃痛等問題。」

營養師黃凱詩表示，蒟蒻麵與芋絲的分別，可用初版和進化版來解釋。（iStock圖片）

「那麼，蒟蒻麵與芋絲有分別嗎？」她問。

「而蒟蒻麵與芋絲的分別，可用初版和進化版來解釋。從前，市面上多見芋絲，但它的口感有點似橡筋，不容易被接受。後來，商人將成分改良，加入其他物質如黃豆蛋白等，令口感變得順滑，就是我們常見的蒟蒻麵了。但由於蒟蒻麵的成分加多了，熱量也由近乎零增加到20至30卡不等，購買時需要留意。」我解釋。

她說︰「即是可以作為配角，難以擔正。」我笑着點頭。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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