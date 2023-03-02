【減肥秘訣】營養師提醒吃米線瘦身3小步 黃凱詩：棄用一種食具是瘦身重點
保健美顏 17:56 2023/03/02
前天，Bonnie剛巧在中環工作，她約我吃午餐。她說︰「想試一試你常介紹的雀仔米綫。」
我問︰「你說哪間？」
她續說︰「有墨魚頭那間。」
「你說九頭鳥？」我問。
她道︰「對啊！就是九頭鳥。」跟她對話，往往就像猜謎，她的腦袋，就只有衣服店的名稱。
她望着餐牌說︰「選清湯或番茄湯就不肥膩嗎？」
我說︰「對啊！還可選胡辣！要不胖，選對湯底很重要，吃的時候，也千萬別拿着湯匙，用筷子夾起米綫和餸菜好了，這樣，可大大減低攝取湯底的鈉質和油脂。」
「好！今天吃墨魚頭和雞肉。記住記住，還要走腐皮。」她自言自語。
我感到怪怪的，問道︰「今早太陽由西邊升起嗎？幹嗎自動自覺吃得清淡。」
她說︰「明天要去抽血！」
我聽罷登時大笑︰「你真的以為驗血前，臨急抱拂腳，成積表就會合格嗎？」
她笑說︰「哈哈！心理上是這樣想。算是盡了力。」
我向她獻計︰「加多一個蔬菜的配料，例如︰金菇、生菜或冬菇等，會更有效。」
她立即問道︰「何解？」
「蔬菜的纖維可延長飽肚感，要不然，我怕你下午茶會來一客蛋撻加珍珠奶茶。」我笑着解釋。
她說︰「好的。今日我會努力忍一忍！期待明晚跟同事吃四川菜。」
撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）