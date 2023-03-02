【減肥秘訣】營養師提醒吃米線瘦身3小步　黃凱詩：棄用一種食具是瘦身重點

前天，Bonnie剛巧在中環工作，她約我吃午餐。她說︰「想試一試你常介紹的雀仔米綫。」

我問︰「你說哪間？」

她續說︰「有墨魚頭那間。」

「你說九頭鳥？」我問。

她道︰「對啊！就是九頭鳥。」跟她對話，往往就像猜謎，她的腦袋，就只有衣服店的名稱。

她望着餐牌說︰「選清湯或番茄湯就不肥膩嗎？」

▲ 吃米線最好不要選腐皮、豆腐卜之類，因這是肥爆食材。（iStock圖片）

我說︰「對啊！還可選胡辣！要不胖，選對湯底很重要，吃的時候，也千萬別拿着湯匙，用筷子夾起米綫和餸菜好了，這樣，可大大減低攝取湯底的鈉質和油脂。」

「好！今天吃墨魚頭和雞肉。記住記住，還要走腐皮。」她自言自語。

我感到怪怪的，問道︰「今早太陽由西邊升起嗎？幹嗎自動自覺吃得清淡。」

她說︰「明天要去抽血！」

我聽罷登時大笑︰「你真的以為驗血前，臨急抱拂腳，成積表就會合格嗎？」

她笑說︰「哈哈！心理上是這樣想。算是盡了力。」

▲ 加多一個蔬菜的配料，例如︰金菇、生菜或冬菇等，飽肚又高纖。（iStock圖片）

我向她獻計︰「加多一個蔬菜的配料，例如︰金菇、生菜或冬菇等，會更有效。」

她立即問道︰「何解？」

「蔬菜的纖維可延長飽肚感，要不然，我怕你下午茶會來一客蛋撻加珍珠奶茶。」我笑着解釋。

她說︰「好的。今日我會努力忍一忍！期待明晚跟同事吃四川菜。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）