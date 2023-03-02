  • 20°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥秘訣】營養師提醒吃米線瘦身3小步　黃凱詩：棄用一種食具是瘦身重點

保健美顏 17:56 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

前天，Bonnie剛巧在中環工作，她約我吃午餐。她說︰「想試一試你常介紹的雀仔米綫。」

我問︰「你說哪間？」

她續說︰「有墨魚頭那間。」

「你說九頭鳥？」我問。

她道︰「對啊！就是九頭鳥。」跟她對話，往往就像猜謎，她的腦袋，就只有衣服店的名稱。

她望着餐牌說︰「選清湯或番茄湯就不肥膩嗎？」

吃米線最好不要選腐皮、豆腐卜之類，因這是肥爆食材。（iStock圖片）

我說︰「對啊！還可選胡辣！要不胖，選對湯底很重要，吃的時候，也千萬別拿着湯匙，用筷子夾起米綫和餸菜好了，這樣，可大大減低攝取湯底的鈉質和油脂。」

「好！今天吃墨魚頭和雞肉。記住記住，還要走腐皮。」她自言自語。

我感到怪怪的，問道︰「今早太陽由西邊升起嗎？幹嗎自動自覺吃得清淡。」

她說︰「明天要去抽血！」

我聽罷登時大笑︰「你真的以為驗血前，臨急抱拂腳，成積表就會合格嗎？」

她笑說︰「哈哈！心理上是這樣想。算是盡了力。」

加多一個蔬菜的配料，例如︰金菇、生菜或冬菇等，飽肚又高纖。（iStock圖片）

我向她獻計︰「加多一個蔬菜的配料，例如︰金菇、生菜或冬菇等，會更有效。」

她立即問道︰「何解？」

「蔬菜的纖維可延長飽肚感，要不然，我怕你下午茶會來一客蛋撻加珍珠奶茶。」我笑着解釋。

她說︰「好的。今日我會努力忍一忍！期待明晚跟同事吃四川菜。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

相關文章

【KO便秘】解決上班族難吃夠菜纖維不足煩惱　營養師建議家中常備高纖好幫手
今日 17:37
【KO便秘】解決上班族難吃夠菜纖維不足煩惱　營養師建議家中常備高纖好幫手
【減脂方法】潮流興吃NMN提升代謝真有神效？　營養師親解疑惑+推薦2種最佳減脂方法
今日 17:54
【減脂方法】潮流興吃NMN提升代謝真有神效？　營養師親解疑惑+推薦2種最佳減脂方法
【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現
14:00 2023/02/27
【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現

你可能感興趣

【KO便秘】解決上班族難吃夠菜纖維不足煩惱　營養師建議家中常備高纖好幫手
今日 17:37
【KO便秘】解決上班族難吃夠菜纖維不足煩惱　營養師建議家中常備高纖好幫手
【減脂方法】潮流興吃NMN提升代謝真有神效？　營養師親解疑惑+推薦2種最佳減脂方法
今日 17:54
【減脂方法】潮流興吃NMN提升代謝真有神效？　營養師親解疑惑+推薦2種最佳減脂方法
【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現
14:00 2023/02/27
【宅男女神】35歲林夏薇美國外遊　粉紅穿搭少女味湧現
減肥 熱量

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
今日 10:21
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字