【撤口罩令】解除口罩令終可呼吸清新空氣　顧紀筠：最不破費的快樂

▲ 呼吸那清新的空氣，着實是最不破費的快樂。

好不容易約齊了人，難得的一個晚間飯局，當天下午，主人家來電說：「中Covid了！」驚訝身邊這位幾乎係最後一位第一次中的朋友！驚訝餐飯點算好？！

上海有位Uncle，也是在開放通關後中了新冠病毒，可惜因為快速抗原測試（RAT）驗來驗去都是一條綫，延遲了診治。到入院時，整個肺都白了，即使多位名醫會診，亦返魂無術，深感哀痛！

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昨天，口罩令正式解除，大家終於可以不用戴口罩了，呼吸那清新的空氣，着實是最不破費的快樂。這陣子，忙於清掉那些積存過多的測試劑、口罩和清潔消毒用品。

然而經歷了三年抗病毒戰，我們也學到了，這種習以為常的自我保護。口罩，在人多密集的地方，我仍會選擇戴上；吃東西前，還是謹記要把手先殺菌消毒，畢竟在外面觸碰過無數物件，交叉傳染機率高。

對於自己身體的狀況，還是要提高警覺意識。就以那位Uncle為例，年紀不算大，平時又健康、愛運動，可是一直糾結於測試結果，忽略了自己已經有咳嗽及喉嚨痛等徵狀，以為除了新冠以外，其他一切好辦，因此延誤了病情。

新冠已成為歷史，我們都期盼已久，讓生活重回正軌。大家可以集中火力，搞好經濟，為家庭事業拼搏。盡快忘記疫情給我們的傷感，但千萬要記住這次抗疫運動帶給我們的意識及知識。政府也應以此為鑑，檢討各個階段、各項措施的優劣，為將來一旦再有類同傳染病出現，有更好、更妥善的備戰。

全文刊於「經濟日報」，原題為《自由呼吸的空氣》

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