【性感公主】港版子瑜區明妙索爆慶祝生日　Miumiu童星出身受觀眾愛戴

▲ 區明妙（Miumiu）的性感公主造型索爆！

剛踏入22歲的區明妙（Miumiu）換上低胸閃閃晚裝慶祝生日，索爆的Miumiu大方於IG分享靚相，吸引大量粉絲讚好及送上生日祝福。

童星出身的區明妙自2016年開始出道，曾為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一的Miumiu參演過《一屋老友記》、《親親我好媽》、《她她她的少女時代》、《黯夜守護者》及《法證先鋒V》等多部TVB劇集，深受觀眾愛戴。

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Miumiu留倩影

Miumiu於IG分享慶生靚相，相中的她穿著一襲閃閃低胸連身裙，並戴上飾物配襯，性感程度爆燈！

她寫道：

又係下凡嘅一年✨

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Miumiu最新動向

Miumiu跟TOPick分享：「係咁啱行街嗰陣見到一條blingbling嘅裙仔，諗住今年生日可以試吓公主造型。」談到生日願望，她說：「今年生日願望都係希望大家身體健康啦，有更加多嘅好作品好角色可以帶俾大家。」

她又透露正在忙於拍攝TVB新劇《奪命提示》。至於未來一年的新動向，Miumiu謂：「嚟緊一年都希望可以多啲發展下YouTube，想拍多啲vlog同埋跳舞片段，另外都學多啲嘢增值自己。」

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童星出身

從小熱愛演戲的Miumiu從13歲開始接觸戲劇，2016年首次演出大台劇集《一屋老友記》，飾演滕麗名年輕版獲網民讚有氣質，當時戲份已不少。

其後在多套劇集中亦飾演年輕版，包括《她她她的少女時代》、《解決師》、《使徒行者3》、等，其中在《愛上我的衰神》飾演陳嘉慧年輕版，被殺的空洞眼神令觀眾不寒而慄。連人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》也有客串過，飾演「細細粒」陳嘉佳化身真人騷監製瓜姐的女兒。

除了熱忠戲劇之外，她曾向音樂方面發展，為家燕媽媽旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而ViuTV選秀節目《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及TVB選秀節目《聲夢傳奇》的鍾柔美同樣曾為Honey Bees成員。

「千禧後」的Miumiu於現實中走可愛韓風路線，不時在IG分享日常生活點滴及向粉絲大派福利，大受網民歡迎。擁有一雙水汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉的Miumiu，跟有「亞洲最美臉孔」之稱的韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。

記者：梁樂欣

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