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【不正常愛情研究所】業內人士爆酒店捉姦不容易　揭明星飯局內幕

娛樂 13:40 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（左起）Alan、Karen、Jojo、Susuca及Koba講最難忘住酒店經歷。

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的《不正常愛情研究所》，今晚（3月2日）播出的主題為「酒店風雲」，「有故事的人」請來酒店從業員Alfred，今次會提供不少酒店juicy故事。

早年因疫情，不少港人以staycation代替旅行，一解未能外遊之苦，主持各分享最難忘一次staycation。

Jojo與Susuca。

Susuca愛扮公主

Alan自爆試過同友人在villa的私人泳池裸泳，他說︰「一世人都未試過裸泳，兩個人咩都唔理，光脫脫跳落去，個感覺好解脫。」不過被心水清的Susuca問起「另一個係男定女呀？」搞到Alan以「唔公開啦」為由拒絕。

一向被指有公主病的Susuca，staycation必做的事真係扮公主，而且儀式感極重，每次都帶齊道具佈置酒店房間影相，她解釋︰「平時唔夠膽着公主衫出街，喺酒店可以着夠本，每次去都有成喼道具。」

Susuca（右）每次staycation必扮公主。

酒店捉姦不容易

去到節目戲肉部份，今集「有故事的人」是在酒店擔任總統套房管家的Alfred。他表示在港島區工作，專職服侍總統套房貴賓，全球頭20位富豪中，有幾位他都接待過。

他提到在酒店捉姦，並非想像般易︰「好多名人用真名登記之後，會要求轉用假名。」Alfred在套房見過不少奇事，試過有人在房內邊做「床上運動」，邊簽room service單，擺明示威。他又爆大陸富豪玩得癲，一車車不同國籍共40多名女仔送上房，任朋友揀之餘，還大玩「忌廉人體盛」。

Alfred爆酒店秘聞。

揭明星飯局內幕

至於明星飯局Alfred亦有體驗，有趟有位媽媽生，到總統套房向富豪展示相冊，極力推薦其中一位「拍過戲、唱過歌嘅明星仔」，猛話「好掂㗎呢個」。

媽媽生為證明所講屬實，還指住Alfred同富豪講「唔信你問佢吖」，Alfred附和幾句後，該女仕臨走時塞了1,000元貼士給Alfred。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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