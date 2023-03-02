【此生只愛你】此生只深愛離世的太太 30歲單親爸結紥發狠誓︰不再娶不再生

▲ 男子決定結扎向亡妻表忠心。

男性普遍情況下進行結紮手術，有的是不想生育，有的是為了避孕。不過，台灣一名魏姓男子決定結紮，原因卻是向亡妻表忠，決定今生「不再娶、不再生」，真箇令人感動。

綜合台灣傳媒引述衛福部台北醫院泌尿科醫師蔡伊達透露，該名接受結紥手術的魏先生年約30歲，已婚並育有兩孩，他表示希望做結紮手術，當時醫院方面考慮病人勉強符合生育節育政策，便安排手術。

不過當進入手術室時，醫護人員查閱其手術同意書時，卻發現配偶同意欄空白。由於台灣優生保健法第10條規定，若配偶沒同意手術，醫院是不能進行結紮手術的，蔡醫生於是向躺在手術床上的魏先生說：「你太太要簽名同意啊！」豈料魏先生竟表示︰「我太太去世了。」

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原來魏先生是因為妻子離世，才毅然決定結紮，以示「不再娶、不再生」的決心，至於他的身分證配偶欄還留有妻子的名字，是刻意留下紀念亡妻，醫生聽罷感慨道：「沒有怕老婆而結紮的男人，只有愛老婆而結紮的男人」。

醫生又指，目前男性結紮手進已演變為無刀口、免縫線的手術技術，手術休息復原後會一切如常，沒大礙。比起女性結紮手術，男性結紮相對較安全、有效、方便、簡單，也不易感染、併發症與機率亦很少。

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