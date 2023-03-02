【凍齡女神】鍾欣潼零死角亮相米蘭時裝周　阿嬌4招踢走30磅變回女神【內附餐單】

▲ 阿嬌靠4招勁減30磅變回「零死角女神」。

42歲「零死角女神」鍾欣潼（阿嬌）近日獲品牌邀請出席米蘭時裝周睇騷，日前已在社交平台分享一輯身穿鮮紅色皮裙亮相時裝騷的照片，不但與創意總監Rocco Iannone合照，還在米蘭街頭大拍美照，相當吸睛。

阿嬌身形弗到漏，狀態極佳，帖文一出即吸逾4.1萬人點讚！

亦有網民在當地街頭野生捕獲正在拍照的阿嬌，大讚阿嬌「太美太瘦」，從相中可見零修圖下的阿嬌依然漂亮動人，面尖尖、腿部纖瘦，即使車輛甚多但她沒有分心，在路邊自然地擺出不同甫士，模特兒上身十分專業。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【女神走樣】鍾欣潼暴瘦現胸骨 阿嬌半年激減13公斤上圍縮水

體重高峰

2021年，阿嬌登上內地節目《怦然心動20歲》時明顯身形暴脹，驚現雙下巴，全身發福不少。她出席不同活動也有被路人及粉絲拍下身形發胖的照片，但從阿嬌社交平台上載官方靚相身形突變纖瘦，被網民勸籲不要過度P圖，接受自我。

對於身形發福的原因，好姊妹阿Sa曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。

最新影片推介：

【凍齡女神】鍾欣潼無懼「死亡角度」自拍 靠1招排毒減肥法重返顏值顛峰

4招減肥秘訣

阿嬌去年為參加《乘風破浪3》積極修身，經過一番努力運動及配合減肥餐單後，成功半年勁減30磅，瘦回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」。她亦毫不吝嗇公開其減肥心得，除了努力做運動之外，還靠著4大秘訣回復女神身形。

1. 5天營養湯水減肥法

連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

2. 日吃3蛋白

每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

▲ （微博圖片）

3. 戒甜戒酒

在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

4. 戒生果

如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替生果。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R