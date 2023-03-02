【日本旅遊】日本撤港航班管制　東瀛遊聯乘日航搶推復活節大阪包機

▲ 東瀛遊搶先與日本航空 JAL 合作，聯乘推出復活節假期大阪包機。（ 資料來源）

隨著日本宣布撤銷對本港的航班管制，東瀛遊搶先與日本航空 JAL 合作，聯乘推出復活節假期大阪包機，特選黃金檔期於4月2日及4月7日出發，2班航機合共約 400 個機位，只需8,800元（全包燃油附加費及機場稅）。

東瀛遊執行董事禤國全表示，宣佈撤銷航班限制確實對業界一大喜訊，由於日本早前航班仍然不足，令業界運作受限。他亦指早前收到大量有關復活節假期旅行團的查詢，惟受到機位限制，未能安排，故得悉航空公司可增加航班後，集團立即與日本航空洽商，再推出復活節兩班大阪包機應市。

禤國全指，復活節長假期旅遊氣氛熱熾，又適逢櫻花盛放季節，相信會吸引不少港人趁機外遊，並預計復活節一連多天長假期可達80團，有逾2千位客人前住日本，預期生意額可飆升3成。他亦表示，外遊市道將會持續暢旺，全線旅團包括日本、長線、東南亞及中國線的生意額均有增幅，並期望笫二季預整體客量可回復至疫情前一半。

為配合大阪包機，東瀛遊亦特辦兩個大阪5天團，安排團友走訪大阪多個賞櫻熱點，包括京都清水寺、渡月橋、岡山、 姬路城、奈良春日大社、德島及高松等，連同溫泉酒店，團費只須13,999元起（已包燃油附加費）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷