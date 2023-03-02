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警匪片《衝鋒》尖沙咀鬧市拍槍戰場面　方中信親身上陣演危險動作

娛樂 16:07 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《衝鋒》

由英皇投資，吳家偉執導，方中信、呂良偉、安志杰、錢嘉樂、張繼聰、陳家樂、陳國邦、沈震軒、張文傑、馬思惠等主演的警匪片《衝鋒》，今日（3月2日）發布「永不言退」製作特輯及一系列現場圖片，正式宣布影片殺青。

尖沙咀實景槍戰爆破

電影《衝鋒》講述衝鋒隊組長鄭志斌（方中信飾）帶領組員偵查轟動全城的珠寶店連環械劫案，赫然發現悍匪頭目阮卓龍（張繼聰飾）與阮卓武（安志杰飾）竟是多年前另一單重型劫案的在逃要犯。

悍匪兄弟幫不斷向警方作出挑釁，步步進逼令衝鋒隊隊員張家和（陳家樂飾）逐漸失控，宿命般的四人在不斷交鋒中，揭開了背後塵封已久的秘密……

陳家樂及張文傑衝鋒陷陣。

為最逼真地展現電影中悍匪蓄意挑釁警方的連環劫案，以及正邪雙方宿命糾葛、勢不兩立的極致對決，導演吳家偉敢想敢為，大膽選擇在尖沙咀實景拍攝場面震撼的大型槍戰爆破戲份。

此次發布的「永不言退」製作特輯，便向觀眾展示了這場空前大戰的實際拍攝情況。

在狹長的街巷中，《衝鋒》劇組高效高質完成20多個動作鏡頭，並實景爆破多達20部車輛。而方中信、安志杰、張繼聰等主角在拍攝過程中更親身上陣，拳拳到肉，打鬥激烈。

安志杰張文傑生死肉搏戰。

久違衝鋒隊題材

為呈現動作電影最可貴的真實感，方中信堅持無替身完成高空跳天橋的極難動作。

呂良偉、安志杰、陳家樂等主角亦始終在高強度、高密度的持續拍攝中拼盡全力，導演吳家偉帶病堅守在拍攝現場。

張文傑在小腿肌肉撕裂的情況下忍痛開工。

身為主演兼動作指導的張文傑更是輕傷不下火線，在小腿肌肉撕裂的情況下，忍痛繼續開工、完成所有拍攝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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