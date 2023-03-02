【黃Viu韓劇】洪洙賢反擊假面閨密誘前夫床戰 小三徐智慧身敗名裂求原諒

▲ 洪洙賢飾演富家女韓海洋和徐智慧飾演的窮家女趙恩江，本來是一對好姊妹。

「黃Viu」近日播出的狗血韓劇《紅氣球》，被譽為2023年上半年收視黑馬，該劇在韓國首播時收視僅2.2%，期後收視逐漸飆升，大結局收視更急升五倍、突破11.566%。

《紅》劇講述一對相識於微時、出身懸殊的「貧富閨密」，由情如姊妹到決裂的故事。趙恩江（徐智慧飾）因為嫉妒海洋（洪洙賢飾）一生順境、家境富裕又嫁得暖男醫生高次元（李尚禹飾），竟然暗搶她丈夫，後來海洋發現「假面閨密」恩江和丈夫次元的姦情後，進行一連串反擊大行動。

誘前夫上床激小三

《紅氣球》人物關係七國咁亂，恩江假裝與海洋情同姊妹，卻暗中搶閨密老公，而次元因為抵不住誘惑，背妻與恩江偷情，海洋得悉後崩潰，決意與次元離婚，並向「假面閨密」恩江進行大報復。

正當恩江以為可以由小三變正印，卻撞見海洋一家三口回家，海洋發現恩江偷偷匿藏衣櫃，故意引誘次元上床，不過男方最終戰勝誘惑。

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海洋當然不會輕易放放恩，她在恩江於即將任職老師前夕，控告對方通姦及剽竊珠寶草稿，海洋更揚言將離婚暫緩，誓要令小三身敗名裂、一無所有！

而躺平多年的恩江終於考上老師，但她深怕被醜聞會令她失去得來不易的工作，因此跪求海洋原諒，惟海洋竟帶著次元家人踩到恩江家中，眾人終於發現恩江說謊成性，次元父母更直斥她是「瑕疵品」！次元決意保護恩江，承諾照顧她一生，恩江內心五味雜陳。

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閨密和解重新出發

海洋憶起與恩江廿年姐妹情，決定撤銷起訴。而自認沾滿污點的恩江，於第一天上班便忍痛辭職，她帶著愧疚向海洋道歉，坦承因為扭曲的慾望和嫉妒，才會做出卑鄙的一切，二人冰釋前嫌，恩江獨自前往遠方重新開始、海洋也和次元和平分手。

一年後，恩江在鄉村小學任教，此時她已重新出發，不再與他人比較，並在海邊重遇次元。至於恩江妹妹恩山（鄭侑敏飾）與池南哲（李成宰飾）的不倫戀、南哲妻子高琴雅（金惠仙飾）私通初戀情人的後續發展，亦成為劇集焦點，劇集在刻劃人性的貪婪和慾望，十分貼地。

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