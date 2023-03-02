【複雜關係】阿媽宣布嫁男友父親　港女崩潰反被嘲︰有情人終成兄妹

▲ 一名港女稱媽媽最近宣布將與男友父親結婚，令她感到很詫異。（《開心速遞》劇照）

單親父母找到第二春再婚，仔女都會戥父母開心，但近日一名港女在網上發文大呻，自媽媽與男友的父親見過面後，兩人便經常單獨約會，愈走愈埋。之後一次雙方家長見面時，媽媽與男友父親更宣布結婚，令港女感到崩潰︰「好複雜嘅關係呀！」

該名女網民近日在「香港討論區」發文，指2年前曾帶媽媽與男友及其父親見面，後來發現媽媽與男友父親的關係變得曖昧，兩人經常聯絡及單獨約會。港女稱兩人現時都單身，即使拍拖都沒有所謂，但她仍與男友在一起，就感覺好奇怪。直至近日，港女和男友與雙方家長食飯見面，竟獲告之驚人消息。

佢哋同我哋講，佢哋打算結婚！我同男朋友係唔係從此要兄妹相稱？同埋佢哋都五六十歲啦，仲結咩婚？

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港女明言希望媽媽得到幸福，兩老亦表明他們很開明，不介意身分問題，即使兩老結婚後，他們仍可以計劃結婚，但港女想到一旦與男友分手，情況會變得更複雜。

將來嘅野冇人知，結婚就好，如果之後同男朋友分咗手，咁EX咪係我阿哥？好複雜嘅關係呀！如果到時佢哋生埋BB，咁應該係我細佬妹？

網民籲看開︰無血緣關係沒問題

帖文引起網民熱議，有人指悲慘情節似足韓劇、粵語長片，而兩老結婚的確會令關係更錯綜複雜，「叫佢哋同居咪算」、「新年派利是都唔知點算」，有不少人叫港女看開，「閉門一家親」、「佢哋係有自由㗎！你絕對控制唔到佢哋」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳