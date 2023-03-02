【童樂居案】涉將男童腳壓向頭　前女職員囚4個半月　官對在場職員無反應感驚訝

▲ 「童樂居」虐兒案累計34名職員被控。（資料圖片）

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中45歲前女職員涉將2歲男童的雙腳壓向他的頭部，早前否認虐兒罪，經審訊後被裁定罪成，今（2日）於九龍城裁判法院被判監4個半月。裁判官判刑時指，對案發時現場職員沒有反應感驚訝，又指入住童樂居的兒童非常依賴被告這些幼兒工作員保護及照顧，奈何出現這些事件。

被告周翠英（現年47歲），被控於2021年12月14日在旺角香港保護兒童會內，身為超過16歲而對1名2歲男童B負有管養責任的人，故意襲擊或忽略男童B。

裁判官判刑時指，背景報告顯示被告依然堅持己見，稱若然有令男童B受傷，願意表現歉意。裁判官指以被告的經驗，難以想像被告竟然不知道涉案行為會對小朋友造成傷害。

裁判官表示，對於案發時現場職員竟然沒有反應感到驚訝，指入住童樂居的兒童未必如一般小朋友幸福，非常依賴被告這些幼兒工作員保護及照顧，社會亦對中心投放信任，相信職員會好好對待小朋友，奈何出現這些事件。

裁判官續指，正如早前於裁決時指，被告行為「陰濕」，雖然被告初犯，但判刑須具阻嚇性，防範類似事情再發生，判監4個半月。

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記者：梁錦麟