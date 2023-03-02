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【尿片期貨】網店賣尿片套票突加差價惹眾怒　海關：已接舉報正跟進處理

社會 16:12 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

尿片是嬰兒的必須品。(資料圖片)

股票市場會有期貨交易，連買尿片都可以有「期貨」？最近「媽媽Group」流傳，一間專賣尿片的網店以套票形式，每一張套票再補上差價，便可換購一包尿片，不過，該網店日前突宣布部分尿片的「差價」加價，變相令一眾已購買套票的家長「硬食」加價。有網民笑言，「好似入咗啲老千股一樣，高價買完，又氹你溝貨，溝完貨又叫你供股」。

有網民指，該專營日本尿片的網店以套票作招徠，定價浮動，舉例早前日圓大跌，一張套票售約60元，如果購買正價約130元的尿片，連同約20元差價，即可以80元的6折價買到一包尿片，相當化算，故吸引不少家長入手購買套票，亦有人選擇與網店「對賭」或溝貨，因此購入過百張套票。

不過，近日該網店宣布部分尿片加價，但並非加套票價，而是在消費者需補回的「差價」中加價，即由本來的20元加至最多28元。網店加價舉動一出，隨即引起一眾已購入套票的家長憤怒，質疑「買套票嘅時候寫到明想換唔同片加幾多錢㗎喎！點可以隨便改嫁！依家咁改係咪觸犯消委會商品條例！？」，要硬食加價，並在網上成立苦主群組，已有過千人加入。

面對群情洶湧，網店老闆更火上加油，公然在社交平台「鬧客」，「今獲真係慶，就算我加咗差價都唔係話平過出面一兩蚊咁少，而係仲有10幾蚊或以上。」又推出「苦主優惠」，疑揄揶一眾不滿的家長。

TOPick正就事件向消委會及海關查詢。海關指，已接獲相關舉報，正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

根據《條例》，「商品說明」就某貨品或服務而言，指以任何方式就該貨品或服務，或該貨品或服務的任何部分而作出的直接或間接的顯示，商戶不得向消費者提供任何虛假或具誤導性的產品資料。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民若發現懷疑違反《條例》的活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

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