【尿片期貨】買尿片都有預繳式消費？　網店突加套票差價惹眾怒

▲ 尿片是嬰兒的必須品。(資料圖片)

股票市場會有期貨交易，連買尿片都可以有「期貨」？最近「媽媽Group」流傳，一間專賣尿片的網店以套票形式，每一張套票再補上差價，便可換購一包尿片，不過，該網店日前突宣布部分尿片的「差價」加價，變相令一眾已購買套票的家長「硬食」加價。有網民笑言，「好似入咗啲老千股一樣，高價買完，又氹你溝貨，溝完貨又叫你供股」。

有網民指，該專營日本尿片的網店以套票作招徠，定價浮動，舉例早前日圓大跌，一張套票售約60元，如果購買正價約130元的尿片，連同約20元差價，即可以80元的6折價買到一包尿片，相當化算，故吸引不少家長入手購買套票，亦有人選擇與網店「對賭」或溝貨，因此購入過百張套票。

不過，近日該網店宣布部分尿片加價，但並非加套票價，而是在消費者需補回的「差價」中加價，即由本來的20元加至最多28元。網店加價舉動一出，隨即引起一眾已購入套票的家長憤怒，質疑「買套票嘅時候寫到明想換唔同片加幾多錢㗎喎！點可以隨便改嫁！依家咁改係咪觸犯消委會商品條例！？」，要硬食加價，並在網上成立苦主群組，已有過千人加入。

面對群情洶湧，網店老闆更火上加油，公然在社文平台「鬧客」，「今獲真係慶，就算我加咗差價都唔係話平過出面一兩蚊咁少，而係仲有10幾蚊或以上。」又推出「苦主優惠」，疑揄揶一眾不滿的家長。

TOPick正就事件向消委會及海關查詢。

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