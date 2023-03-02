【大學研究】中大發現間皮瘤的女性發病率上升　高收入國家的發病率較高

▲ 研究團隊成員包括中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授（左）及研究助理教授黃俊杰博士（右）。（中大提供）

間皮瘤（Mesothelioma）治癒率較其他癌症低，患者的五年存活率平均僅有8%，醫學界一直努力尋求間皮瘤的新療法及更多相關資訊。香港中文大學（中大）醫學院與環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities，簡稱APRU）合作研究間皮瘤的全球分布、高危因素和流行病學趨勢。結果顯示，間皮瘤發病率與各地的人均國內生產總值（GDP）、人類發展指數（HDI）及職業環境石棉暴露可能有關連，而高收入國家或地區的發病率普遍較高。

在各國實施石棉使用限制下，全球間皮瘤的整體發病率近年呈下降趨勢，但某些國家的女性發病率卻有上升跡象。研究人員建議採取針對高危人口的危險因素控制及早期癌症檢測措施，以控制上升趨勢。研究詳情已於國際著名醫學期刊《胸部腫瘤學雜誌》（Journal of Thoracic Oncology）上發表。

間皮瘤與石棉暴露有關 高收入國家或地區發病率較高

間皮瘤是一種源於覆蓋內臟表面的薄層組織（間皮細胞）的罕見癌症。大約四分之三的間皮瘤先在胸腔出現，即為胸膜間皮瘤。大多數病人在40至70歲病發，其中男性發病率比女性高。惡性胸膜間皮瘤的形成與某些行業，在一般環境或接觸建築材料時暴露於石棉有很大關連。常見症狀包括咳嗽、疲倦、體重減輕，以及因肺中液體瀦留造成的呼吸困難、腹部腫脹和胸壁疼痛。

醫管局數據顯示，本港於2001至2020年間，合共有455宗間皮瘤新症，死亡個案則有349宗。香港於2008年修訂了《肺塵埃沉着病及間皮瘤（補償）條例》，給予間皮瘤患者相當於塵肺病患者的補償。即使本港現時已全面禁止進口、轉運、供應和使用所有種類的石棉及含石棉物料，然而部分樓齡達30年以上的舊樓仍有石棉殘留及暴露的風險。

為具體估計間皮瘤在世界各地的分布及所帶來的疾病負擔，並找出相關高危人群，研究團隊從「全球癌症觀察站」、「國際癌症發病率數據庫」及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等資料庫中收集數據，計算及分析癌症發病率和各風險因素的流行率。研究人員發現，間皮瘤於各地造成的疾病負擔存在差異，其中北歐地區的發病率最高。此外，間皮瘤與GDP、HDI及職業石棉暴露水平呈正比，意味著這些相關風險因素水平較高的國家，發病率亦通常較高。

全球間皮瘤發病率呈下降趨勢 女性發病率則有上升跡象

全球近十年的間皮瘤發病率整體呈下降趨勢 ，但某些地區的女性發病率則有上升跡象。其中女性發病率的「平均年度百分比變化」（Average Annual Percentage Change, AAPC1）以泰國的升幅最大，其次是保加利亞及南韓。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰博士表示，間皮瘤的發病率存在地區差異，可能與各地診治水平、環境生活方式，及石棉控制政策相關。他指，中大的研究為間皮瘤的全球分布、高危因素和流行病學趨勢提供了最新及更全面的證據。各地政策制定者應實施具針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素，特別是石棉暴露。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授補充，近年間皮瘤整體發病率呈下降趨勢，但值得關注的是某些地區的女性發病率則有上升跡象。導致這個趨勢的原因未明，可能與石棉職業暴露以外的因素如一般環境相關。醫學界應進一步探討導致這些流行病學變化的原因，為間皮瘤的防治提供重要依據。

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責任編輯：梁凱婷

