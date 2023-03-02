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【韓國研究】靚仔靚女更願意除口罩　自認吸引力低者認為戴口罩可提升顏值

保健美顏 16:27 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

韓國一項研究指出，自認外表缺乏魅力的人，會更願意戴上口罩，以提升吸引力。

本港昨日（3月1日）起正式撤銷口罩令，但街上仍有很多人戴上口罩。韓國一項研究指出，自認外表缺乏魅力的人，會更願意戴上口罩，以提升吸引力。相反，自認外貌吸引的人士則傾向不戴口罩。

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綜合外國媒體報道，韓國首爾大學心理學系在知名期刊《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）上刊登一項研究，參與研究者平均年齡為33歲，其中男性佔比約44%。透過3份問卷調查，了解參與者在各種情形下的自我感知吸引力，以及戴口罩的意願。

研究將442人分成兩組，分別問他們兩條問題：「你認為人們會覺得你戴口罩更有魅力嗎？」、「你有多想讓人留下良好的第一印象？」結果顯示，其中一組人員更加關心戴上口罩後，會否影響他們的外表吸引力。而針對該組人員，再向他們進行提問：「如可以在面試中戴上口罩，你會戴嗎？」結果認為自己非常有吸引力的人，大多回答「不會」。

研究人員認為，結果反映出自認吸引力低的人，更加願意戴上口罩，因認為以增加自身吸引力；相反自認外貌具吸引力的人，戴上口罩的意慾相對較低。研究指出，戴口罩的作用已由「防疫」演變至「自我呈現」。

惟團隊亦承認研究存在局限性，表示只針對一種特定情況，即求職面試。而研究團隊之一的首爾國立大學心理學教授Incheol Choi亦指出，仍存在許多因素會影響一個人是否要戴口罩，吸引力只是眾多因素其中之一。

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責任編輯：羅嘉欣

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