【病毒肆虐】幼稚園爆發上呼吸道感染　醫生︰患RSV病況較嚴重或併發肺炎

▲ 近月幼稚園/幼兒中心爆發上呼吸道感染，當中涉及呼吸道合胞病毒RSV病毒引起。

本港近月接連有幼稚園爆發上呼吸道感染，其中昨日（2日）有幼兒中心個案涉及17名學童，3月1日灣仔一所幼稚園亦有24名學童感染。而家長對上呼吸道感染的態度各異，有人認為只是普通的傷風感冒，不用太緊張，另有家長就擔心小朋友中招。兒科專科醫生劉成志講解更多上呼吸道感染的資訊，讓家長防患於未然。

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據衞生防護中心資料，昨日公告香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心爆發上呼吸道感染，個案涉及17名年齡介乎3至6歲的學童，以及3名女職員，3人確診帶有呼吸道合胞病毒以及1人確診帶有腸病毒或鼻病。1日（周三）灣仔香港靈糧堂幼稚園爆發上呼吸道感染個案，24名學童年齡介乎3至5歲，出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，當中15人求醫無須入院，全部病人情況穩定，他們的快速測試結果均呈陰性。

在上月，單以2月中的一星期計（2月14日至20日），就有23宗上呼吸道感染爆發個案，涉及165人，65%爆發個案發生在幼稚園或幼兒中心，約四分之一患者樣本驗出呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus，簡稱RSV）。

上呼吸道感染是傷風感冒

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問，拆解有關幼兒患有上呼吸道感染的情況。「上呼吸道感染」即俗稱的「傷風感冒」，劉醫生解釋呼吸道感染可分「上呼吸道」、「下呼吸道」，上呼吸道泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶部位受到感染，9成都是由病毒引起，包括呼吸道合胞病毒RSV、副流感病毒、呼吸道冠狀病毒、腺病毒等，多達廿多種病毒，另亦可由細菌引致。上呼吸道感染病徵主要有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒、肌肉痛等。

呼吸道合胞病毒RSV

衞生防護中心提及，不少爆發個案患者都驗出呼吸道合胞病毒RSV，劉成志醫生表示自去年12月，本港兒童上呼吸道感染患者不少是呼吸道合胞病毒（RSV）引起，RSV更易入氣管，嚴重病例或會併發肺炎、氣管或支氣管炎及出現氣喘等，需打抗生素及用舒張氣管藥。劉醫生近日接觸有個案例，小朋友病徵急速惡化，發燒翌日看醫生，到第二天就須入院，發現有少許肺炎。

劉醫生指出雖然上呼吸道感染一般病況不嚴重，2至3日有好轉，最重要是處理發燒，如小朋友持續發燒、沒胃口和精神，家長要留神並帶小朋友看醫生。而上呼吸道感染有可能會誘發中耳炎、鼻竇炎、哮喘發作及肺炎等。

小朋友像成為被攻擊對象

有見幼兒患上呼吸道感染較多，問及病毒是否專攻擊兒童，劉志成醫生指出所有年齡層也有機會感染，只是幼兒之前未曾受感染沒有抗體，對於病毒感染反應較大，加上之前常戴口罩，小朋友少病，現時步入還免疫債的情況。上呼吸道感染是最常見的兒童疾病，有小朋友每個月患1次，有些每2個月患2次，故每名小童平均每年會患上6至8次，尤其就讀幼稚園和幼兒中心的小孩特別易患病。

RSV跟流感分別

劉成志醫生提及RSV與流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽。流感是「季節性流感冒」，一般於一至三/四月和七、八月較為流行，有時期性，而且可以注射預防流感疫苗。劉醫生指RSV則沒有疫苗預防，它對早產嬰兒的影響較嚴重，有家長徵詢醫生意見，可為早產BB注射抗體，而它非預防疫苗。

幼稚園爆發之因

由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播。上呼吸道感染是有傳染性，除了透過打噴嚏或咳嗽飛沬傳染外，劉醫生指出更多時是小朋友手仔到處觸碰沾到病毒，再用手捽眼口鼻感染，始終幼稚園幼兒學生自理力、保持個人衛生習慣不及大人，故更易爆發。

預防方法

家長要教小朋友打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻，之後要洗乾淨手。此外，現時取消口罩令，家長可自行去決定讓小朋友是否戴口罩，但如果發現小朋友出現呼吸道感染病徵，就應佩戴口罩，甚至請假不上學。

此外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養、充足睡眠、做運動、多曬太陽攝取足夠維他命D等，增抵抗力低。劉志成醫生著家長勿過於擔心小朋友中招，始終小朋友不能在保護罩下成長，平常心面對，如發現小朋友患病就看醫生。

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記者︰顏紫燕