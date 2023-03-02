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【唱好香港】李家超赴澳門晤賀一誠　討論合作促進兩地旅遊業發展

政治 16:27 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

李家超今日早上率團赴澳門，與澳門特首賀一誠會面。(李家超fb圖片)

特首李家超今日早上率團赴澳門，進行全面通關後首次對澳門的訪問，與澳門特首賀一誠會面。李家超透露，和賀一誠談到不同領域範疇的合作空間，包括促進兩地旅遊業發展和增加港珠澳大橋的使用等。

李家超今日早上率團赴澳門，特區政府代表團成員包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄和行政長官辦公室主任葉文娟。李家超一行從中環乘車經港珠澳大橋赴澳門，他形容，往返車程均不到一個小時，過關流程亦十分暢順。李家超一行人，先考察當地最新的旅遊及會議展覽設施，了解澳門在推廣旅遊文化的最新發展。

李家超一行人，先考察當地最新的旅遊及會議展覽設施，了解澳門在推廣旅遊文化的最新發展。(李家超fb圖片)


其後，李家超與賀一誠會面，就推展港澳合作、攜手推進粵港澳大灣區高質量發展作深入交流。李家超在會面中表示，隨着香港與澳門全面通關，現在是最適當的時機深化兩地旅遊合作，推廣大灣區「一程多站」旅遊，共同為國家《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》中「共建世界級休閒灣區」的目標作出貢獻。他透露，和賀一誠談到不同領域範疇的合作空間，包括促進兩地旅遊業發展和增加港珠澳大橋的使用等。

李家超與賀一誠會面，就推展港澳合作、攜手推進粵港澳大灣區高質量發展作深入交流。(李家超fb圖片)

李家超指出，旅遊業是港澳兩地的重要產業，香港和澳門更一直協同發展、互利共贏。在粵港澳大灣區戰略下，香港會加強與區內城市包括澳門的聯繫，攜手打造區域及國際市場的大灣區旅遊品牌，並拓展港澳「聯線同遊」市場；研究以共同主題舉辦和推展大型活動，展示大灣區內獨有的藝術和文化特色。
 
李家超在社交專頁補充指，「我相信香港隨著昨天口罩令取消，社會氣氛和經濟將會更迅速活起來、動起來、熱起來！這對港澳兩地人民往來、經商、旅遊等活動都有全面提振作用。」
 
李家超一行隨後出席賀一誠所設的午宴，下午返回香港。

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責任編輯：區綽彥

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