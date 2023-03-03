【KO水腫】返工久坐常吃重口味食物易水腫　營養師推薦10款去水腫高鉀食材

▲ 返工久坐常吃重口味食物易水腫，營養師推薦10款去水腫高鉀食物。

OL每天早上起床換衣服上班的時候， 總會遇到某部分體型變化：不知怎麼了，上星期還稱身的襯衣，手臂好像變大了；大腿好像變粗了，褲管都顯得特別窄！OL可能已經擔心自己發胖了，但其實這並不一定是因為體重增加，而是身體出現水腫情況。

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一般而言，水腫是由於細胞與細胞之間的體液積聚過多而造成的。有這種水腫型肥胖煩惱的人士通常有以下特徵：

「肥胖」集中於下半身，特別於大腿位置

肌肉鬆弛，按壓皮膚後沒有即時反彈

手腳冰冷、血壓偏低

排汗比較少

其實，水腫的主要原因是因為不良的飲食習慣，特別是平均每天有兩餐在外進餐的OL，更容易有水腫困擾。外面餐廳的食物多數重口味、高鈉、高糖份，容易引致水腫。

不少人都以為水腫是因為飲水太多，便刻意減少飲水量，但這完全是一個謬誤。攝取充足的水份可以幫助身體排出多餘的鹽分，才能幫助減低水腫。

想有效擊退水腫，可以參考以下方法：

新陳代謝較慢的人，容易有水腫問題。工作忙碌的上班族， 難有空餘時間小作休息，但我們可以在忙碌的工作中，「站」着工作一會，現在有些辦公室都使用可調校高度的工作枱，可以讓員工自由選擇坐着還是站起來工作。間中離開一下座位，在辦公室中走動一下，有助維持下半身的血液循環和代謝，減少水腫。和同事閑聊之間，飲飲水，都是簡單易做的預防水腫小法子。

飲食方面，要避免進食過多加工食品，例如香腸、午餐肉或醃製食物，都含有大量鈉質，容易引起水腫。同時糖分高的食物例如蛋糕、能量補充飲品、朱古力、energy bar等等，也是水腫的罪魁禍首。除了注意少鹽少糖之外，也可以多攝取高鉀質的天然食物，同樣有助減少水腫的情況。鉀質可以平衡體內血鈉水平，加快排走多餘鈉質，以預防水腫。

高鉀質食物推介：

西芹、椰菜、薯仔、粟米等都是含有豐富鉀質的選擇，但由於鉀質屬水溶性纖維，如果我們以灼菜方式烹調蔬菜的話，鉀質容易溶於水份。所以我們應該選擇蒸菜或少油炒，更能保存蔬菜中的鉀質。

蘋果、香蕉、西瓜等水果都是含有豐富的鉀質，生熟薏米、紅豆、黑豆等等食材都是有助去水腫。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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