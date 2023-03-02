【大學研究】教大調查指9成家長用社交平台查找育兒及學校資訊　不足7成家長積極參加學校活動

▲ 社交平台逐漸成為家長獲取育兒及教育資訊的慣常工具。香港教育大學教育政策與領導學系高級講師何振聲博士。（教大提供）

香港教育大學教育政策與領導學系日前發表了《家長、學校與社交平台使用問卷調查》的結果。調查共訪問了510名幼稚園低班至中六學生的家長，發現超過9成的家長認同社交平台有助於家長之間作資訊交流，包括了解其他家長的觀點、提升互動及與其他家長分享資訊。

數據顯示，家長普遍認同自己積極參與教育子女，如教導價值觀、在家提供學術指導以及與孩子討論關於學校的事。然而，相對其他參與教育子女的行為，受訪家長同意或十分同意自己積極參加學校活動的比率最低，只有64%。香港教育大學教育政策與領導學系高級講師何振聲博士指出，由於香港生活節奏急促，家長工作繁忙，出現這種現象是可以理解的。因此，社交平台逐漸成為家長獲取育兒及教育資訊的慣常工具。

調查顥示，社交平台成為了家長間互相分享學校概況及教育資訊的重要渠道。94%的受訪家長認同社交平台的多種功能有助於他們獲得更多學校概況，例如畢業生升讀大學比率及教師資歷等。91%的受訪家長認同社交平台對家長之間的互動交流有很大幫助，可讓他們分享資訊和聯繫。

此外，家長多以社交平台關注育兒及學校教育資訊，較少是為了提出與管教相關的問題，或是希望在育兒問題上獲得社交及情感支援而使用。當中，91%的受訪家長同意使用社交平台的目的是查找育兒資訊。根據問卷調查所得，在「獲取育兒資訊」、「詢問育兒問題」及「在育兒問題上獲得社交／情感支援」等方面，最多家長選擇使用的網上平台為 POPA Channel。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷