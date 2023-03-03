【女遊日本】余潔滢恨拍拖入行性格大改變　李月兒拍攝狂向節目組「求情」

▲ 二人首次合作有火花！

日本是不少港人的「鄉下」，因為疫情大家都不能「回鄉」三年，真的令人叫苦連天！近日HOY TV打造的旅遊節目《女遊日本》邀得余潔滢和李月兒玩轉日本，帶大家走到東京、大阪、京都、神戶、奈良等地方吃喝玩樂，讓大家重新感受沉寂三年的日本感覺。

余潔滢（Zoe）和李月兒（Luna）接受TOPick專訪分享她們的拍攝點滴，當中二人自爆在當地遇到美男子，令她們有小鹿如撞的感覺，Zoe更開到口恨拍拖，Luna則指此趟旅程不斷被「食檸檬」。

【女遊日本】余潔滢李月兒日本狂浸溫泉 挑戰雪下玩飛行傘

二人首拍旅遊節目做主持感壓力

Zoe和Luna今次首次合作拍攝旅遊節目，已經飛足兩個月，更首度擔正做主持。

Zoe坦言初時有感壓力，最怕詞窮：「我未試過拍旅遊節目 ，飲食節目也很少，今次集集都要自己飲飲食食， 也是最主要說話的人，所以去之前都會驚自己詞窮， 驚只懂得說：『好好食』就沒有，幸好沒這情況發生 ，可能真的太久沒去旅行，去到日本吃到那些東西， 真的很驚喜 ，亦很自然會令你說到要用的詞語。」

Luna指出發前感到緊張，因為主持節目經驗少，也是首次拍旅遊節目。

不過正正因為這份緊張，反而成她們的火花：「慢慢拍下去的時候 ，我開始明白到旅遊節目不是要你個資料很詳細 ，要令觀眾知道個景點所有東西， 反而是我們兩個在每個項目上也很享受， 食物和玩又真心覺得很棒，這樣我們便變得愈來愈放， 掩蓋了最初驚的部份，相信觀眾能感受到我們的開心。」

▲ 二人首度拍攝旅遊節目。（黃建輝 攝)

二人性格隨性 拍節目變熟絡

她們又指因拍攝這個節目後才變得熟絡，更指與對方同房肉帛相見，亦互訴心事，感情突飛猛進，不過「相見好，同住難」，問到她們出發前有否擔心會否出現意見不合甚至吵架的情況？

Zoe直言起初有擔心：「我未試過與一個屋企人以外的女生一起住同一間房那麼長時間， 我很害怕會否吵架，因為我個人較『哩啡』， 很怕同房會不接受我，叫我執野， 幸好我與Luna都是同類型的人。」

當提到二人同為「哩啡」的人，Luna笑言她們只是隨性 ：「我沒有特別擔心這件事 ，因為覺得如果夾到當然最好， 夾不到也只是兩個月而已。 她是害伯我頂不順其隨性性格， 我通常與新朋友認識，都會害怕對方接受不到我的隨性， 但最後我們同是隨性，這樣一起相處就太好了。」

Zoe自認「小鳥胃」 Luna克服心理關口

既然首次擔正拍攝旅遊節目，對於經驗尚淺的她們當然會有所難度，Zoe自言最難是吃東西。

這全因她不是「吃貨」之人加上是「小鳥胃」：「頭一個月， 每天的行程都是三至四間餐廳，有時食串燒也較好，如果三間都是拉麵，對我來說是困難，因為要有足夠的鏡頭讓他們捕足我食的樣子 ， 但我又不會飽到吃不到之後的東西。」

Luna則指，最難地方是不怕Zoe請「食檸檬」，皆因她與對方完全相反，十分喜歡吃東西，即使拍了一整天，收工後還會拉着Zoe要她陪自己四出找美食，惟Zoe經常也會拒絕她。

除此， Luna更認為拍攝這節目，要克服畏高的心理關口：「 不知道為何這個節目有很多項目，我自己也不太喜歡玩 ，例如摩天輪﹑ 高空攀爬還有高空飛行傘 ， 真的要跑下山讓自己飛起 ，這個是我的心理關口。」

Luna自認細膽，憶述難忘拍攝點滴：「很害怕玩鬼屋，相反Zoe就很喜歡，但每次一有鬼屋，節目組就叫我去玩，我超害怕，之後仔細看不可玩鬼屋的人士規定，包括小朋友 、高血壓和心臟病患者，還有一個是有可能懷孕者，之後狂對節目組說：『我可能懷孕』 不能入去，最終當然不成功 ，也要去玩。」

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旅程期間的難忘趣事 二人體驗甚多

現場訪問所見，二人笑聲滿載，足見她們因節目成為好朋友，相信她們此行亦發生不少趣事，Zoe隨即回想一件趣事，更指其當時心情被嚇得如坐過山車一樣大起大落。

Zoe指全因她們同樣隨性，所以也沒特別執拾房間，誰知有次她獨自回房後發現房內十分整齊，加上房間又開着燈：「當時我已很驚，心想是否有人入了我們的房間 ，之後就發現房內整齊不少。」

Zoe指續指：「我便立即錄音給她，很驚問她為何房間內突然那麼乾淨整齊又有零食，不知會否是酒店員工有我們房卡入了來，或是見到我們兩個女生走來獻殷勤買零食給我們。」

不過最後Zoe發現自己虛驚一場，原來一切只是Luna出手，Luna表示因當房間亂到一個點時，她會忍不住很想整理：「最好笑是我整理好房間是想給Zoe一個驚喜，豈料當我收到她很長的錄音加上用一把勁驚的聲音描繪整件事，我覺得很好笑。」

今次她們相隔3年再到日本，她們異口同聲表示體驗甚多，Zoe更自言此行很像已經融入當地，不像以前去旅行走馬看花，今次是真正體會到去生活的感覺，觀賞平時不會看的東西。

Luna則認為以往到東京感到較冷漠，惟今次令她改變觀感：「我覺得大家都好友善 ，不知是否太久沒有遊客過去， 他們都變得熱情了不少。」

▲ Zoe指與Luna同樣性格隨性。（黃建輝 攝)

Zoe盼有艷遇恨拍拖

至於兩位同為美女，問到二人此行有否艷遇發生，Zoe直言很想有艷遇，更指自己在街上不時看到很多美男子，惟每次Luna都不認同她的眼光。

Luna笑指對方「個個都靚仔」，自覺很普通，所以也不會特意停低看：「我記得有一次她又說有個靚仔，我聽慣了便沒有理會她，之後我們去了一間Cafe，當叫餐時我抬頭一看發現個咖啡師很靚仔，我真的有小鹿亂撞的感覺，完全叫不到餐，而那位咖啡師便是Zoe在途中大讚很靚仔的男士。」

▲ 《女遊日本》

Zoe自言同樣有小鹿亂撞的感覺，因為真的太過靚仔了：「他是混血自兒，皮膚白﹑眉粗眼大，穿上西裝沖咖啡，很有魅力。」

Luna隨即表示：「因為那間是精品咖啡店， 我不知那杯咖啡是精品還是那位咖啡師。」令全場笑爆嘴！

如此想有艷遇，似乎十分恨拍拖，對此Zoe明言確實想拍拖，又指自己沒有特別的外表要求：「我在日本看見各式各樣甚麼類型都有，沒有特別的外表標準。」又表示雖然家姐已成為人妻兼人母，家人反而更加想Zoe有多點時間陪伴他們，故沒有催她拍拖。

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不怕傳緋聞 與老公互相信任

而Luna愈來愈多拍攝機會，將來合作對手亦有可能是男拍檔，已為人妻的她，老公匡仔又有否叫她要懂得避忌？

Luna表示與老公互相信任，加上暫時未試過與男拍檔合作，故老公並沒有特別提及：「我覺得他也信任我， 通常我認識的朋友 ，我老公都已經認識，亦會由我的朋友變成他的朋友， 所以我覺得他不會擔心。」又指自己不介意拍親熱戲，最重要是看劇本需要。

▲ （黃建輝 攝)

不介意與家姐比較 入行性格一大改變

由2015年入行任模特兒，再接觸拍劇及主持工作的Zoe，多年來外界不時將她與家姐余香凝比較，無疑地總會有不快的感覺，惟Zoe坦言從來沒有為此不快，亦不介意外界有比較的想法。「因為她真的是我家姐，大家拿來比較或者放在一起說也是很正常的事。但其實我們不論性格或身型也很不同， 即使大家覺得我們樣貌相似，感覺或氣場都不同，所以真的要與我們合作過的人才會知道， 網民的說話只是他們真的不熟悉我們 ，所以我亦不會放在心裏。」

入行轉眼8年，Zoe自言入行後最大的改變是變得與人溝通，更形容未入行前覺得自己有社交障礙 ，怕與別人談天：「加上自己是模特兒出身，不需要說太多話，但之後慢慢接觸拍劇和主持，需要與人溝通，要怎樣令到人覺得你有趣和放膽與人聊天，真的入了行這段時間慢慢學習和逼自己與不認識的人溝通，令自己習慣。」

不過要將自己的性格改變，絕不容易，惟Zoe慶幸自己勇敢行前一步。「因為這行不能太宅，有時要學懂主動，我開心自己能改變這個性格，而且是一件好事，亦是很好的轉變。」

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記者：陳曉柔

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