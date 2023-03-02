【湯洛雯妹妹】靚湯妹連環晒水著照派福利　湯樂瑤獲封「IG最強Body」【多圖】

▲ 靚湯妹湯樂瑤連環派福利圖。

湯洛雯與胞妹湯樂瑤（Cassandre）同樣盡得父母的優良基因，雖然湯樂瑤不是藝人，但因為外表甜美加身材驕人，因此其社交平台一直受關注。

擁有火辣身材的湯樂瑤早前往泰國旅遊，在2月中不時於IG分享今次外遊的三點式照派福利！昨晚（3月2日）湯樂瑤再度於IG派大福利圖，連環騷身材的她被封為「IG最強Body」。

從照片所見，Cassandre穿上黑色三點式泳衣外披一件喱士薄紗，身材若隱若現，大玩透視誘惑。當中有網民留言道：「性感到犯規呀！」

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二月IG最強Body

另外，數天前Cassandre於IG分享兩張水著照，不過所穿著的是運動型泳衣，相對較密實。

其實Cassandre由上月18日開始於IG狂騷水著照，當中她穿上白色點式大晒「胸器」兼騷出結實腹肌，吸睛度爆燈！

不少網民紛紛讚好和派心心，更留言大讚「好耐冇post了，好靚！」、「二月IG最強Body」、「兩姊妹都咁索」等，成功吸引1.1萬人讚好，其受歡迎程度不比胞姊湯洛雯遜色。

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靚湯訓斥：你使唔使咁？

靚湯妹湯樂瑤同樣學歷身材兼備，現年25歲的她曾於英國修讀經濟學一年，後來回港於中大修讀法律系，是一名高材生。

其實身材惹火的湯樂瑤一向十分大方，愛以低胸裝、泳衣、熱褲等性感打扮示人，讓網民一飽眼福，即使湯洛雯曾留言稱：「你使唔使咁？」，依然無阻湯樂瑤繼續豪派福利。

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學倪晨曦做KOL

湯洛雯選港姐入行，網民很關心湯樂瑤會否隨胞姊步伐入行，但湯洛雯曾透露胞妹較有興趣當KOL，更指妹妹的畫功叻，而且對美容和時裝甚有興趣，反而發展方向更類似著名KOL倪晨曦。

另外，湯樂瑤曾透露為保持美好身段，平時不吃米飯與麵包，更勤做「鄭多燕體能運動」修身。不過，胞姊湯洛雯曾指她太瘦，希望她別再減肥。

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