【開卷有益】太古地產10元網上書籍義賣 逾萬本好書任揀籌善款

▲ 「書出愛心．十元義賣」預售過萬本優質兒童及青少年二手書。

「書出愛心．十元義賣」是香港每年的社區文化盛事，今屆在一月份內已籌集了超過25萬本捐書。該活動至今舉辦了第十一屆，去年更破紀錄籌得善款逾100萬。今年實體書籍義賣為期 8 天，分別在4月20至23日，以及4月27至30日於鰂魚涌太古坊舉行。而活動籌得的善款，將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃及義務工作發展局。

今年在實體活動前，先推出網上書籍義賣，由即日至3月31日，將預售過萬本優質兒童及青少年二手書籍，每本港幣十元，網站的書籍會由義工不斷補充更新。讀者在網上平台選購書籍後，可以電子方式支付，其後可於4月20至23日及27至30日，即實體書籍義賣期間到太古坊栢克大廈取書。

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資助有需要學童閱讀

網上書籍義賣今年再次推出「書出愛心．慈善書券」，大家除了可選購好書，也可以透過購買書券捐款，資助有需要學童多閱讀，每張慈善書券為港幣10元。此外，網上平台繼續推出廣受歡迎的《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套10本 (慈善價港幣 90 元)，共有 10 個不同主題，鼓勵孩子親自揭開閱讀驚喜。

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是次活動由太古地產贊助，並由企業義工隊「太古地產愛心大使」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。回收書籍至義賣需要大量人力物力，包括書籍分類、資料上載等，整個活動全賴數以千計無私奉獻的義工，付出大量時間和心力才順利完成。

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