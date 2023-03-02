【危險意外】男子疑手機充電時接電話　電池突然爆炸重傷身亡

▲ 男子疑手機充電時接電話，電池突然爆炸，導致重傷身亡。

印度發生一宗手機爆炸意外，一名68歲男子疑似在手機充電期間接電話，電池突然爆炸，導致男子的頭部、胸口及手臂嚴重受傷，最終因失血過多身亡。警方接報後到場，在男子的屍體附近，發現燒毀的手機碎片，懷疑是電池爆裂導致男子被炸死，死因目前仍在調查中。

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綜合外國媒體報道，事發在2月27日，68歲男子Dayaram Barod被發現在烏賈因縣（Ujjain）的巴德納加爾鎮（Badnagar）家中死亡。

事緣在當日上午，Dayaram Barod原本相約朋友在火車站見面，但朋友卻遲遲未見他現身，於是打電話過去，惟電話接通一下後便突然掛斷。朋友為此感到相當擔心，前往他的家中一看，卻意外發現其遺體。

朋友透露，Dayaram Barod自妻子離世後就一直獨居。朋友入屋後，發現他的身上各處流著血，頭部、胸口及手臂都嚴重受傷，令朋友嚇得即場報警。

警方到場後，在他的遺體附近發現一隻燒壞的手機，電路板已完全燒焦，而充電口仍插著充電線。由於現場沒有發現其他爆炸物，警方懷疑其死因，可能是手機充電中，導致電池突然爆炸而被炸死。而目前正進入驗屍程序。

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責任編輯：羅嘉欣