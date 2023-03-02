【醫療衞生】共享基金會免費醫治白內障　梁振英獲吉布提政府頒授勳章

▲ 梁振英獲吉布提政府頒授騎士級獨立日勳章。（共享基金會供圖）

由全國政協副主席梁振英擔任主席的「共享基金會」，在吉布提推展「消除白內障致盲項目」，梁振英獲吉布提政府頒授騎士級獨立日勳章（La médaille d'Officier de l'Ordre National du 27 Juin），以表彰其對吉布提在醫療衞生領域的貢獻。

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梁振英表示，對獲頒授勳章感到榮幸，他特別感謝共享基金會的同事、山西省衛健委、山西省醫療隊及當地中資機構的支持。

▲ 梁振英（中）表示，對獲頒授勳章感到榮幸。（共享基金會供圖）

共享基金會已在東非吉布提、東南亞的老撾和柬埔寨開展為期數年的「消除白內障致盲項目」。在吉布提，預計有約6000個積存病例，共享基金會將持續進行免費白內障手術，以全面消除當地積存的白內障個案為目標。今年內，在非洲的毛里塔尼亞和塞內加爾的同類項目亦會啟動。

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責任編輯：關景騰