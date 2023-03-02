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【劍橋研究】每日快走11分鐘能防癌　劍橋研究證：降低23%早逝風險

保健美顏 18:22 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

每日快走11分鐘能防癌！3千萬人研究證：降低23%早逝風險。

勤運動對身體百利而無一害。一項涉及3千萬人的大型研究證實，每日快走11分鐘，能降低23%早逝風險。

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活得健康啲
【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

綜合外國媒體報道，劍橋研究人員於《英國運動醫學雜誌》（BJSM）發表一項研究結果。他們查閲了196份有關運動益處的研究，涵蓋受試者逾3000萬人，結論指出每周運動75分鐘，即每日11分鐘，能降低23%早逝風險。包括可預防1/20的心血管疾病，降低罹患心臟病及中風的風險達17%；另外，也能預防1/30的癌症，整體罹癌風險可降低7%，尤其針對頭頸癌、胃癌、白血病及血癌效果明顯。運動可包括快走、踩單車、跳舞、打網球等。研究表明，若每人每日都能達成此運動量，整體可避免10%早逝案例。

做到1感覺為之「有效運動」

研究還指出，規律運動除了能預防疾病及降低早逝風險，還可改善體質、睡眠，降低體脂和血壓，維持心臟健康。若沒時間做一項特定運動，研究人員也鼓勵改變日常生活中某些習慣，作為運動培養。例如上班或逛街時，盡量以步行或踩單車，取代開車或乘搭交通工具。

最後，研究負責人、劍橋臨床醫學院流行病學組Soren Brage還提醒，運動時注意要有一種感覺，才為之有效運動：

應要感覺到自己在動、心跳加快；但不一定會喘不過氣。

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責任編輯：羅嘉欣

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