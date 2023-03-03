【廉政狙擊劇透】第10集劇情預告　屠敏借機刺探倪寶群對女兒的感情

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第9集劇情講到韋繼明在莊慕雪離開香港前，陪她四周遊玩、拍婚紗照，莊慕雪最後向韋繼明表白，然後獨自離開，韋繼明黯然神傷。

第10集（3/3）

倪寶群到寺廟求問女兒下落，偶遇屠敏，對她留下良好印象，卻不認得她正是女兒洛子欣。

屠敏借機刺探倪寶群對女兒的感情，倪寶群卻表現亳不在乎，屠敏內心失落。

卓廷光、傅天耀派人砍掉阮春海的手，令其作品快速升值。

洛子峰收到匿名線報，推斷刀刃藝廊宣佈取消的佛像展覽有問題，然而受賄的海關關員羅振信被殺，線索再一次中斷。

卓日升與尹在詩的姦情曝光，卓廷光嚴厲地教訓兒子，卓以凡因家事而煩惱不堪，找方家晴看戲解愁。

洛子峰來找方家晴，打算送上禮物示好，卻在門外聽見二人嬉鬧之聲。

黎曉山為安慰失落的洛子峰，帶他去卡拉OK唱歌，又用自己的悲慘身世來勉勵洛子峰振作，洛子峰借酒消愁，黎曉山對他暗生情愫。

卓廷光約尹在詩到西裝店試衣服，對她百般羞辱，警告她不要再纏著卓日升。

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