▲ NCT DREAM首度來港開騷。

韓國人氣男團NCT DREAM,3月首次到香港亞博舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》,早前門票公售秒速爆滿,NCT DREAM 努力度期下,宣佈加開3月24日一場。

今日(3月2日)快達票公開發售,粉絲準時瘋湧進網站買飛,但未知是否太多人湧入,上午十點半開始,網站出現癱瘓故障。

大會主辦寰亞娛樂表示,非常感謝歌迷支持,主辦單位非常關注今次事件,今早故障期間,多番跟快達票緊密聯絡,催促盡快搶修。

售票網站於下午4:30宣布系統已恢復正常,歌迷可以嘗試進入網站購票,並多謝購票人士耐心等侯,希望大家順利買到加場飛。