【推廣保育】野鴨模型設計賽 中學組冠軍作品像真度高具功能性

▲ 中華聖潔會靈風中學參賽同學說︰「最困難的地方是我們要把很多零件、馬達和攝像頭全部放進空間很有限的鴨子裡面。」

由於城市發展，生態受破壞，本港野鴨數量及種類不及往昔豐富，為推廣濕地及鳥類保育，香港觀鳥會首辦全港「浮Duck起」野鴨模型創作設計比賽，讓全港中學及小學生透過製作野鴨模型，認識本地生物多樣性及香港的濕地生態，提高他們的保育意識。雀鳥模型 (Decoy) 常用於不同的保育項目，今次透過擺放像真度高的雀鳥模型，讓學生們化身鳥類保育專員保護野鴨，初嚐大自然保育的箇中趣味。

小學組參賽隊伍要善用不同的環保物料升級再造(Upcycling)，創作野鴨模型，並藉此宣傳減廢及環境保育意識。而作品的外觀、物料以又要帶出環保訊息。最終民生書院小學奪得小學組冠軍，她們的7名視藝精英組女同學組在比賽中盡顯創意。

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由於疫情期間，她們發現家中棄置不少家居防疫類的醫療廢物，包括：搓手液、漂白水及消毒藥水的空膠樽，所以她們便巧妙地將該些物料升級再造，製作饒富創意的原創野鴨模型，並從而帶出「減塑」和「愛護大自然」的環保訊息。

▲ 鴨模型不但要像真度高，更要具備功能性。

▲ 中華聖潔會靈風中學參賽同學說︰「最困難的地方是我們要把很多零件、馬達和攝像頭全部放進空間很有限的鴨子裡面。」

▲ 今次活動旨在提升同學們的保育意識。

▲ 小學組冠軍為民生書院小學，由7名視藝精英組女同學組隊參賽。

▲ 同學們用家中棄置的防疫類醫療廢物，如搓手液、漂白水及消毒藥水的空膠樽，造成鴨子模型。

模型像真度及功能兼備

至於中學組的所有參賽作品都需要經過兩輪評審，初步評審會以像真度、功能性、可移動的靈活度來作評分；終極評審會於魚塘進行，各隊伍需要即場控制作品，在水中示範其功能。

中學組冠軍得主為鄭植之中學的參賽同學分享︰「製作野鴨的過程中充滿挑戰，由於模型的像真度要高，才得以發保育用途，成功引導瀕危的野鴨到達安全地方，所以我們花了不少心思設計野鴨模型的外觀。功能亦十分重要，我們嘗試過無數次將野鴨模型放在水上試驗，不斷改良以確保野鴨模型在水上移動時平穩順暢。是次活動給予我們一個學以致用的良機，不單鞏固了物理及科學等的知識，而且提升隊員之間的溝通和協作能力。今次比賽，我們加深認識了野鴨和濕地保育方面的知識，亦明白到人類有義務去創造一個更好的環境。」

季軍中華聖潔會靈風中學參賽同學則說︰「其中一個最困難的地方是我們要把很多零件、馬達和攝像頭全部放進空間很有限的鴨子裡面。透過不斷在網上搜尋相關影片，一邊自學一邊再三合力嘗試，最終便成功了，從中獲得豐富的成就感。」

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