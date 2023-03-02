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【創業難】上環球哥燉湯開業8年　老闆球哥棄投行年薪百萬創業為咗乜？

社會 23:54 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

傅振球人稱「球哥」，在上環開燉湯小店，忽然受到駭人命案帶動，頓成網絡焦點。（林宇翔攝）

球哥開燉湯店前，在投資銀行工作至管理層，年薪過百萬元。他毅然轉跑道的原因之一，盼為了將母親「燉湯的鮮味」傳揚開去，亦希望憑自己一雙手創業，燉出一紙商業登記證，讓「球哥燉湯」自家品牌在商業區打響名堂。

靚燉湯秘訣：慢

要做好一盅靚燉湯，球哥分享秘訣是「慢」，每盅湯料也由人手砌成，深夜開始砌菜、改材料，朝早開始每盅燉至少5小時，店舖24小時也在運作，「燉湯係一門慢煮的烹調手法，主要用蒸氣薰熱燉盅，慢慢溫和地逼出食物鮮味，營養價值高過煲湯。」他分享難度最高的工序，必須洗淨肉蔬，啤水夠乾淨，撇除油脂，否則燉湯湯頭變濁，就會「泡湯」。

他憶述，年少時受到媽媽影響，在傍窺看媽媽燉湯，香氣四溢很喜歡。之後年輕時投身金融業，在投資銀行任職結算交易，一做就是30年，做到管理層，年薪過百萬元。「為何不嘗試創業呢？做咗咁多年銀行，自己餘生應否再接受新挑戰呢？」

4年示威疫情　利錢一鋪清袋

結果十多年前他毅然轉跑道，花兩年時間籌備開舖，2014年上環「球哥燉湯」開張，花費逾百萬。「創業好難，最緊要對自己有信心，同埋堅持，辛苦係正常。」他認為開業3年後，總算成功在中上環打響名堂，口碑不差。

不過4年示威浪潮和疫情，捲走寫字樓客和生意，賺來的利潤幾近一鋪清袋，「由叫停早市，去到禁堂食，現在又要面對請人難的困境。」疫情下不少員工轉行，他惟有親力親為，老闆兼做伙計在樓面打點。

球哥強調，做人要有目標，做好出品，盼將燉湯鮮味傳遍寫字樓，看好燉湯市場前景。「我地專做寫字樓客，客人較注重健康，長遠也看好將軍澳市場。」可是疫情下不少公司將員工改為在家工作，辦公模式一直在變，流失不少熟客，「惟有堅持繼續搵熟客仔，將一個個生客變成熟客。」

放棄百萬年薪，改揸鑊鏟，球哥不感可惜嗎？「其實錢財只是一堆數字。人生在世係需要追求一個目標，希望追趕再達成，抱住信心堅持去做，得到的成功感係往往大過錢銀。」他期望3月社會復常之後，市面氣氛會持續變好，有信心不理網絡傳聞，繼續做好燉湯。

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記者：吳卓峰、吳穎嵛

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