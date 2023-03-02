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【童裝開倉】日本品牌西松屋一連8日紅磡大開倉 超過3萬件嬰幼兒用品服飾均一價低至$38.5/件

親子好去處 19:09 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

全場均一價買6送1後最平$38.5元一件。(照片由受訪者提供)

近日天氣逐漸回暖，不少家長開始替小朋友換季，日本人氣童裝品牌西松屋於香港的開倉一連8日在紅磡進行大開倉，全場超過3萬件西松屋春季童裝，均一價買6送1後最平$38.5元一件，同場更有KUMON益智教具、和光堂等人氣品牌嬰幼兒用品以開倉價發售。

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全新西松屋春季系列

萌B殿堂將於3月4日起，於紅磡舉行一連8日「櫻の大開倉」，全場超過3萬件日本西松屋童裝均一價買6送1，最平$38.5元一件，當天氣乍暖還寒，薄身長袖和短袖衣物都不可或缺，今次開倉有不少休閒服、連身衣、外套、禮服，另外亦有各款家居服、睡衣、內衣等等，能夠確保小朋友在家和外出時都不會著涼

 

美日韓嬰幼兒用品開倉價發售

除了超過3萬件西松屋春季童裝，現場亦有 KUMON益智教具、和光堂、Pigeon、B.box、Babyganics、Dr. Brown、Skater、韓國嬰幼兒產品、Seeds英文兒童繪本圖書、益智玩具、Pearson補充練習、本地童裝品牌Bubugi童裝都以開倉價發售。

$1超抵價換購產品
凡於開倉內購買任何產品滿$500，即送$50現金劵，更可以參加「幸運轉轉樂」遊戲贏取豐富禮物及以低至$1超抵價換購產品。

每日派禮物
開倉8天期間，每天都有10分鐘的派禮物時段，無須消費亦能領取小禮物，各位家長和小朋友絕對不要錯過！

    點擊圖片放大
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萌B殿堂櫻の大開倉】

開放日期：2023年3月4日（六）- 3月11日（六）

開放時間：10:00am - 7:00pm

衣物尺寸 : 50， 60， 70， 80， 90， 95， 100， 110， 120， 130， 140， 150，160cm

衣服價錢 : 全場$59/件，買5件衣服起 $50/件，買10件衣服起 $45/件 (買滿6件會再送1件) ，低至$38.5/件

地址：紅磡祟平街2號富德中心208室 （近海逸豪園）

＊場內有少量西裝及禮服價錢為$88，其他劃一價錢發售。

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責任編輯:許珞珩

 

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