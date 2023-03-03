【撤口罩令】考DSE口試除不除口罩？　英文考試專家分享3大迷思

▲ 考DSE口試除不除口罩？英文考試專家Spencer Lam分享3大迷思。

口語考試臨近，很多人可能會想知道是否應該戴口罩。 隨著COVID-19大流行的繼續，這是一個需要解決的重要問題。那麼，口語考試要不要戴口罩呢？ 你可能不知的3大重點︰

1. 如果您擔心被感染，尤其是身體虛弱的人，請不要摘下口罩。安全總比後悔好！口罩可以幫助保護您和您周圍的其他人免受病毒傳播。事實上，一項研究發現，戴口罩最多可將 COVID-19的傳播減少79%。 這是傳播的顯著減少！

最新影片︰

2. 但是，有些人可能想在口試中表現出微笑、點頭和傾聽等面部表情。你知道面部表情在交流中很重要嗎？ 研究表明，我們使用面部表情來解釋情緒和感覺。事實上，一項研究發現，55%的交流是非語言的，其中包括面部表情。因此，可以理解為甚麼有些人可能想在口試期間摘下面具以顯示更多面部表情。

3. 另一方面，如果你對自己的外表感到不舒服和焦慮，最好繼續戴口罩。在考試期間感到舒適和自信很重要。如果戴口罩能讓你更安心，那絕對是值得的！請記住，你的心理健康與身體健康同樣重要，考試40%都是考核學生的心態。

為了全面了解這一切，讓我分享一個真實學生案例的例子。一位名叫Cindy的學生今晚同我WhatsApp傾偈，她對自己的外表感到焦慮，特別3年疫情一直無除口罩。她不喜歡自己的牙齒，覺得不好睇。最後，她決定在考試時戴上口罩，以緩解焦慮情緒。 知道自己在保護自己和他人免受病毒感染，她感到更加自在和自信。

總之，口試時是否戴口罩取決於個人喜好和顧慮。如果你擔心被感染，請戴上口罩。最重要的是你在口試中感到安全和舒適。祝你好運！

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T