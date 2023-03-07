【基層醫療】理大護理App助長者管理健康　護士專人跟進減病人治療7成

▲ 理大護理學院助理教授王鈞正介紹手機應用程式。(理大提供)

政府去年提出基層醫療藍圖，其中研究於地區康健中心推出「個案經理」職位，協助管理市民健康。理工大學護理學院及本地電訊公司近年研發一個名為mHealth的手機應用程式，提供自助管理健康、包括紀錄維生指數及健康資訊等功能。研究團隊於2020-2022年於多間社區中心，招募221名60歲或以上，患有至少一種慢性疾病的長者試用程式。

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護士跟進使用程式參與者流失率較少

參加者會被分為三組，分別是沒有實施任何介入治療、單是使用手機應用程式以及使用程式並與註冊護士互動。與註冊護士互動的參與者監察每天的維生指數、3個月內進行8次的電話跟進、如有需要會聯同醫生及社工舉行會議，討論長者的情況，如有需要亦會作出轉介至醫生及其他服務機構。團隊發現，參與者使用手機應用程式3個月後，病人抑鬱情況下降1成4、收縮血壓下降1成8、疼痛情況下降3成9，均較沒有護士跟進的組別理想。整體醫療服務使用及門診分別下降7成6及7成2。

理大護理學院助理教授王鈞正表示，與註冊護士互動的一組6個月後仍有3成7人使用，較單是使用程式的1成8高，可見長者認為如沒有護士，以自已為中心解決個人化問題，就有機會離開程式。參與的團隊成員坦言，不少長者以往沒有用長者紀錄身體健康的習慣，因此有護士的協助才願意參與。隨著長者試用程式後，團隊當見到長者身體指標與平日有差別，就會致電長者查詢，長者亦因而知道上傳至程式的數據有人關心。

盼為個案經理概念奠定基礎 護士病人比例目標1比50

程式的設計概念與政府近年提出以「個案經理」協助市民管理健康相似。王鈞正指，認為個案經理是發現基層醫療的正確方向，不過現時地區康健中心護士與參與者的接觸有限，希望程式可以為政府的構思奠定基礎。他表示，會於3個月後擴大程式的參與者規模、料增加至500-1000人，期望手機應用程式於2-3年內可以正式投入市場，未來亦會研究加入人工智能的功能。

團隊表示目前計劃只有兩位護士，每名護士為20名長者提供服務，未來計劃的規模擴大下，目標是參考英國及美國的經驗，護士及長者的比例為1比50，相信足以應付需求。理大護理學院講座教授黃金月表示，政府未來會公布人力資源報告，她期望當局應將基層醫療護士的發展納入架構當中，亦希望政府可以增撥資源，協助護士提升專業資歷。她相信，護士於社區中可以較仔細照顧病人，工作有一定滿足感，能吸引人才加入。另外，亦希望政府發展醫社合作，令基層醫療成為病人的第一接觸點。

王鈞正向TOPick表示，計劃由基金及電訊公司資助，未能透露計劃所需金額，不過按照海外的類近計劃，設立程式及兩年的營運開支約30-50萬。他指，如政府日後希望推展個案經理，可以應用現時康健中心的團隊，不過應由現時的疾病為本，改變為病人為本作照顧，亦應增加團隊人數數目。

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記者：陳展棋