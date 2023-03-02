【收賄購票】涉收賄助購員工優惠票　國泰前員工認罪將指證兩前同事

▲ 被告劉靜雯(左)今承認控罪，將以控方證人身分作供。梁錦麟攝

34歲前國泰女航空艙務長涉收取賄款後，協助另1名女子以職員福利購買機票，再與該女子及另外2名前國泰機艙服務員串謀，協助他人再以職員福利購買機票，涉及逾7.8萬賄款、49套機票，國泰亦因而損失逾85萬。3人被控共4項串謀使代理人接受利益罪，女航空艙務長今（2日）於區域法院承認3項控罪，餘下2人則不認罪，庭上透露，女航空艙務長將於明天（3日）以控方證人身份作供，指證其餘2名被告。

3名被告依次為劉靜雯（34歲），前航空艙務長；李仲輝（26歲）及王愛婷（31歲），為前機艙服務員。劉今承認3項串謀使代理人接受利益罪，餘下的1項相同控罪則存檔法庭。其餘兩名被告則各否認1項串謀使代理人接受利益罪，庭上透露，劉將於明（3日）天以控方證人身份作供，指證其餘2名被告。

▲ 被告李仲輝。梁錦麟攝

控罪指，劉於2018年1月至2019年2月，與女子LE DO Trang Nha串謀，使劉在無合法權限下，接受約1,500美元（折約1.2萬港元）的饋贈，作為劉提名該女子為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

▲ 被告王愛婷。梁錦麟攝

控罪續指，劉分別與王及李於2018年12月至2019年6月，與女子LE DO Trang Nha串謀，使李、王各接受約5,000美元（折約3.9萬港元）及約3,500美元（折約2.7萬港元）的饋贈，作為李、王提名Mare Alexandre Dambrines、Mariah Adams Ernst為他們的「同行旅伴」的誘因或報酬。

劉靜雯承認案情指，案發時3名被告可按國泰航空的計劃，提名1名親友為其同行旅伴，以優惠價購買國泰航空機票及相關航空公司機票。

劉於2018年1月與女子LE DO Trang Nha（下稱LE DO）討論「同行旅伴」計劃後，提名LE DO為同行旅伴，1年後再提名LE DO為同行旅伴。LE DO曾在WhatsApp 對話期間透露就同行旅伴一事，轉賬了1,500美元（折約1.2萬港元）到劉的戶口。LE DO最終於2019年以購入20套優惠機票，涉及差價約32.9萬元。

劉又於2018年12月向LE DO稱有同事有意出售其同行旅伴名額，LE DO表示有朋友願意出價9,000美元（折約7萬港元）提議兩人將當中4,000美元(折約3.1萬港元）平分，餘下5,000美元（折約3.9萬港元）則交予該同事，最終Mare Alexandre Dambrines被提名為同行旅伴，並購入23套優惠機票，涉及差額約41.2萬元。

劉的另1名同事於同年亦表示有興趣以1.5萬元出售「同行旅伴」名額，最終獲支付3,500美元（折約2.7萬港元），而LE DO的朋友Mariah Adams Ernst亦獲該同事提名為同行旅伴，並在2019年購入6套優惠價機票，涉及差額共約11.3萬港元。

聆訊明(3日)續

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記者：梁錦麟