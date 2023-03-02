【愉快學習】善用全日制優勢與學時 林德育校長聽到同學大讚:將循快樂的校園生活回來了

▲ 將軍澳循道衛理小學校長林德育希望可以善用全日制優勢與學時，提升學生的學習動機。(受訪者提供圖片)

教育局於2022年發出最新的小學教育課程指引，其中提及如何善用全日制優勢，善用學時，讓學生身心靈健康，得到全人發展。將軍澳循道衛理小學為此特別為此重新整理學校的時間表，以「上午專心、下午開心」為目標，全新推出以愉快學習及家校合作為主題的活動，校長林德育指目的是提升學生的學習動機、興趣及豐富他們的學習經歷。

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林德育校長直言:

看見學生在活動場地乖乖地等待着，自律與守規矩，看見他們期待的眼神，甚是安慰。學生想玩哪一個活動全是他們自主的選擇，學生也可選擇不玩，留在課室，雖是一個小小的活動，在短短的時間內，著實帶給學生很多的歡樂，也帶給學生很多的學習。很感恩，有個五年級學生說﹕「將循快樂的校園生活返曬來啦！」

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善用學時 創造空間

學校在時間表增設「JOYFUL FRIDAY及OLE時段」，OLE的設立讓學生在下午參加STEAM、體藝及文化欣賞等全方位學習活動，並學會生活自理、發展興趣。JOYFUL FRIDAY時段開放校園，設有不同活動攤位供學生自由參與，體驗不同學習活動。

為了拓闊學生的視野及不同的活動體驗，逢星期四下午，設立其他學習經歷體驗活動（OLE），學校設置六個課外活動範疇，每個範疇各級皆有不同的主題活動，讓每一個學生在六年的小學生活內，能經歷三十多個不同的主題活動體驗。

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與家長一起晨間活動

此外，為了促進親子關係、家校協作，學校在時間表上也增設了「晨間活動」時段，邀請家長與學生進入校園一起活動並參與學校週會時段，一起學習。另外，學校於每天下午時段亦增設「導修課」， 讓學生可在教師的指導和支援下完成部分課業，或向教師提問，以鞏固課堂所學，從而提升學生的學習動機、興趣和豐富他們的學習經歷。 很感恩，有個學生說﹕「將循快樂的校園生活返曬來啦！」



逢星期五早上，學校於早上7時30分至8時推展晨間活動時段，讓學生舒展筋骨，精神更爽利，有更好的學習，也期望學生能藉此養成活動的習慣，有強健的體魄。家長義工們設計了不同的體育活動，包括﹕折返跑、跳布袋、足球射門、籃球運送等活動，分散在學校不同角落供學生們參加，為了不增加教師的工作量，家長還動員了家長義工們，處理學生登記、防疫安排、控制秩序、活動帶領、計分等工作，務求令整個晨間活動安全有序進行。學生、家長們投入其中，享受一起玩樂的機會。

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在小息期間，為了讓學生可以在課堂後有一段鬆弛的時間，學校組織了一群體育大使及數學大使，在學校的操場安排不同的體育活動讓學生們參加，學生除了可以參加不同的活動，例如：跳繩比賽、乒乓球、呼拉圈等，也會到圖書館閱讀，或者只是在操場上走走，或者到學校的「源園」觀看生命教育的電影。林校長認為:

能有一段這樣的休息時間，在緊張的學習時間外，有一段快樂的休息時間，學生們真的不亦樂乎。而在每個星期五午膳之後，他們就可以按照自己的意願選擇活動，這是學生最喜歡的時段，因為他們可以自己選擇，與同學享受自己喜歡的活動。能成就這個時段，除了老師外，更需要很多家長的幫忙，才能有足夠的活動供全校的同學們參與。

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記者:許珞珩