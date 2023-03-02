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【腸胃炎】基華小學（九龍塘）27名學童急性腸胃炎　防護中心：非食物中毒與飯盒無關

社會 18:49 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

(網上圖片)

衞生防護中心今(2日)表示，中華基督教會基華小學（九龍塘）爆發急性腸胃炎，個案涉及20名男童及7名女童，年齡介乎6至7歲。他們自上星期二起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。一人已求醫，並需入院，經治理後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已到該校視察，並向學校職員建議所需的預防措施。包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。發言人表示，提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

中心其後補充，急性腸胃炎常見由病毒引致，例如諾如病毒和輪狀病毒，病毒可透過直接接觸患者的嘔吐物或排泄物、接觸受污染的物品或經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。經初步了解，今日公布的急性腸胃炎個案與進食共同食物或飯盒無關，衞生署衞生防護中心已排除食物中毒的情況。

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責任編輯：陳展棋

腸胃炎 中華基督教會基華小學 衞生防護中心 腹瀉 九龍塘

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