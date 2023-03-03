【韓國女團】出道2年獲瑞士名錶品牌青睞　aespa搣甩少女味sell型格未來女戰士

▲ 半年間，aespa由開心少女形象變成高貴未來女戰士，全因迎合CHOPARD不同定位的珠寶系列。（圖片：品牌提供）

每一隊人氣女團的崛起，除了靠團體中個人成員能耐和配合，還要得到伯樂的慧眼／有膽色之士的提攜，在人家還十五、十六時，早已下重注去提拔明日之星。就好像瑞士名錶品牌CHOPARD（蕭邦）總裁兼創意總監Caroline Scheufele，就是欣賞出道只兩年多的南韓女子組合aespa，她認為團體成員各有千秋。半年間，aespa由開心少女形象變成高貴未來女戰士，全因迎合CHOPARD不同定位的珠寶系列。

如劉知珉（Karina）、金旼炡（Winter）、內永枝利（Giselle）和寧藝卓（Ningning）所散發的青春氣息，無限活力，跟其品牌宣揚的Joie de vivre（生命喜悅）精神不謀而合，故此力邀4女成為CHOPARD新任代言人。

▲ 去年夏天開始為旗下招牌Happy Diamond系列的珠寶首飾和腕錶作專屬模特兒，示範開心少女活潑一面。（圖片品牌提供）

去年夏天開始為旗下招牌Happy Diamond系列的珠寶首飾和腕錶作專屬模特兒，示範開心少女活潑一面。半年後，2023年春夏再度欽點她們，成為Precious Lace系列的廣告代言人。宣傳照那充滿未來感的女戰士，尤其寧藝卓的造型令筆者聯想起日本殿堂級動畫《新世紀福音戰士》的綾波麗呢！

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不過4女是以「旋律繼續舞動」為主題，去呈現CHOPARD Precious Lace系列中那糅合高級珠寶傳統工藝、卻能把閃爆珠寶變得輕如絲綢一樣的首飾。值得一提，aespa可是首個參與美國abc的GMA 2022 Summer Concert Series開幕表演的韓國女團，而她們亦出席聯合國2022永續發展高階論壇中發表了別具意義的演說，出道20多個月便能有此成績，任重道遠呀！

記者：黃鑑江