【食用安全】女子先後飲凍咖啡及冰茶　手腳麻痺臉癱疑咖啡因中毒

飲食要小心，馬來西亞一名女子先後飲下凍咖啡及冰茶後，出現手腳麻痺、呼吸急促、面癱等症狀，一度無法說話，被緊急送院，疑似是「咖啡因中毒」。

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據馬來西亞媒體《詩華日報》報道，女子Jane周三（3月1日）在Facebook專頁分享，自己在周日早上跟朋友外出，飲了一杯很濃烈的越南冰咖啡，到中午為止一直沒事。

直到下午2時，Jane再飲了一杯同樣很濃烈的冰茶。過了一個小時後，她在回家路上突然感到不妥，手腳開始麻痺、僵硬，呼吸急促，被丈夫送往急症室後，由醫護人員替她量血壓、驗血及做心電圖，顯示一切正常。

期間她的情形未有改善，手腳麻痺、僵硬、呼吸急促的情形，更變得越來越頻密，面部肌肉開始僵硬，嘴唇不受控制，一度不能說話，意識開始模糊。

當天晚上，她再被轉送至另一間醫院，報告顯示她一切正常。其後她的情形漸見好轉，出院時，診斷報告寫上她是「過度換氣」（Hyperventilation）及「咖啡因誘發」（Caffeined Induce），她上網一查，認為符合「咖啡因中毒」的症狀。

Jane在網上分享經歷，強調希望大家注意一旦咖啡因中毒，輕則無大礙，重則真的可致命。

解構咖啡因中毒

精神科專科醫生黃宗顯曾表示，咖啡成癮十分普遍，主要是由於咖啡中所含的咖啡因屬興奮劑，若長期飲用，不知不覺間會造成依賴，出現「唔飲唔得」的感覺。

黃宗顯指，市面上咖啡店出售的濃啡，一般每杯含100毫克咖啡因，如果短時間內攝取超過250毫克，即飲超過兩杯，便可能出現中毒徵狀。「咖啡因中毒」的徵狀，包括精神緊張、手震、胸口灼痛，嚴重者可引致胃潰瘍和心律不正。

註冊營養師羅嘉敏建議，想戒除咖啡癮，可分階段減份量，不用上班日子應盡量戒飲，或可選其他低咖啡因的飲品代替。

不過她補充，外國也有研究認為咖啡帶有好處，可對心臟健康有幫助，每天飲用一至兩杯八安士的咖啡也不為過，最重要是適可而止。

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責任編輯：羅嘉欣