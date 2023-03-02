【47人初選案】律師對李予信出院不知情　法官指若知情屬藐視法庭

▲ 被告李予信昨出庭應訊。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（2日）踏入第18天審訊。被告李予信昨因傷缺席聆訊，代表律師今指李昨晨10時許出院，法官李運騰指為此事浪費了逾百萬元公帑，若辯方知情則屬藐視法庭，辯方解釋當時並不知道。另外，控方今讀出雙方承認事實，警方根據交出令要求《蘋果日報》等傳媒提交資料。

被告之一李予信昨早缺席聆訊，其代表大律師關文渭申請在李缺席下繼續審訊，但未獲批准，案件押後至今午再訊。關交代李昨晨10時許出院，法官李運騰指若關當時知道李已出院則屬藐視法庭，又指因而浪費逾百萬元公帑，關解釋昨早作出申請時並不知情，並代李致歉。法官指今次不會撤銷李的擔保，關表示已提醒李不可進行的活動。

另外，控方今讀出其中13名被告的承認事實，透露警方於2020年12月24日獲法庭批交出令（Production Order），要求「獨立媒體」及「立場新聞」的母公司、《蘋果日報》及Next Mobile Limited提供資料，包括獨媒及立場的交易紀錄、《蘋果日報》廣告合約、獨媒與民主動力的通信紀錄、媒獨宣傳初選相關的文件、民主動力與立場的合約、《蘋果日報》的廣告訂單和合約等。

承認事實另指，被告吳政亨化名李伯盧發起「三投三不投」聯署，約於2020年3月19日設立Facebook專頁「立會要初選 三投三不投聯署」，截至同年11月有逾6,000人追蹤及讚好。同年4月，吳設立YouTube頻道「街頭議會」，發布影片解釋發起聯署原因等。吳另自費13.5萬元，於2020年7月3日的《蘋果日報》頭版落廣告宣傳聯署。

此外，民主動力（民動）和香港民研有份舉辦或協助舉辦初選，民動召集人趙家賢被捕後，警方在其寓所及區議員辦事處搜查，並在趙的手機檢取了民動以支票向《蘋果日報》支付30萬元，作為初選論壇製作費的照片等證物。

審訊明（3日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣