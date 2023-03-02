【校長認證】擬任校長素質應「具備國家觀念」　教育局指引刪要求具備敏銳政治觸覺

▲ 教育局近日更新指引，要求擬任校長應具備國家觀念及盡忠職守等個人素質。（資料圖片）

擬任官津及直資學校校長須通過教育局認證，局方更新「擬任校長課程」內容指引，新增要求新校長掌握專業知識包括「國家的最新發展」，校長個人素質舉隅加入「具備國家觀念」及「盡忠職守」等，並刪除「具備敏銳的政治觸覺」的要求等。教育局表示，校長作為學校領導，須肩負重任，帶領教師推行國民教育。

自2004/05學年起，獲聘為公營或直資學校校長，須通過3項認證要求，包括完成「專業發展需要分析」、「擬任校長課程」，並提交「專業發展資料冊」，以實證展示其具備的領導才能，包括從上述課程中的反思。

教育局日前更新課程內容，對比2019年版本指引，加入更多關於國家的內容。擬任校長應具備的專業知識例子，新增「國家的最新發展」、「公民及國民教育、《憲法》和《基本法》教育及國家安全教育」；舊版的「本地與全球發展趨勢」，則改為「本地、國家及國際教育發展」。

校長個人素質例子，則增加「具備國家觀念及社會責任感，恪守法治」、「維護專業，竭力維護教育專業的形象和尊嚴」、「盡忠職守，努力落實教育目標及學校政策」，以及「以身作則，秉持專業操守，展現崇高的道德修養」等；另刪去多個例子，包括「能誠懇地與人交往，並具備敏銳的政治觸覺」、「處於逆境及反對聲音中，仍能堅毅應變，靈活變通」及「堅定維護學校全體成員的福祉，又能尊重他們的意見」。新版本亦增設「立德樹人」作為校長首項應具備的價值觀，以培育學生持守正面價值觀和態度。

教育局發言人表示，會在需要時更新課程幫助擬任校長與時並進。局方解釋，因應去年12月公布《教師專業操守指引》，該課程架構已適切地加入8項教師專業操守準則；同時，國民教育是價值觀教育的重要一環，涵蓋國情教育、國史教育、《憲法》和《基本法》，以及國家安全教育等互相緊扣的範疇，是學校課程一部分，校長作為學校領導，須肩負重任，帶領教師推行國民教育。

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記者：馮琪雅