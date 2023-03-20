【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

▲ 30歲港女長期經痛久未成孕，求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍。

長期飲凍飲、吹冷氣，女士們小心宮寒找上門！註冊中醫師古鎧綸接受Topick 訪問時便分享一宗案例，指一名年約30歲女士，與丈夫結婚後，久未成孕，於是前來求醫。經過望聞問切，他發現女子除了自小受經痛所困擾外，亦有子宮虛冷，腎氣虧虛等宮寒表現，不排除與她熱衷飲凍飲，又喜穿短裙，來經時亦沒有做好保暖措施有關。

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古鎧綸表示，該名女患者自小開始便有經痛問題，由10多歲到讀大學，出來工作，多年來均對經痛問題掉以輕心，只單純服用止痛藥了事。除此之外，她本人亦熱愛飲凍飲，即使來經時照飲無誤，冬天時，貪靚的她也沒有做好保暖，經常穿短裙外出。

女患者一直到與丈夫成婚後，久久未能成孕，才開始懷疑自己身體是否出問題，最終求醫才證實原來是宮寒所致，而經痛、不孕正正是宮寒的主要病徵。幸好，女患者經過約1年的針藥結合治療下，最終將問題解決，成功受孕。

宮寒成因

古鎧綸指，宮寒可分為先天及後天。前者可能是患者遺傳了父母較弱或難以懷孕的體質，或在母親高齡產子下，影響胎兒腎虛所致，屬於先天因素；後者則涉及飲食或生活習慣，較常見是常飲凍飲，或者於冬天時沒有好好保暖。

他又提醒女士們，經痛問題絕不容忽視，指一般正常月經是不會感到痛楚，以及來的時間、顏色、質地均要合理，一旦有問題便應迅速求醫。

治療方法

古鎧綸表示，中醫治療宮寒其實有許多形式，最常見是針藥結合治療。針方面，可透過體針，對腹部、子宮卵巢相關穴位，或者是一些補氣血，驅寒穴位，常見有足三里、血海等下針。中藥方面，中醫通常會用一些溫通經絡，通經止痛，或者是活血調經的藥材，常見有田七、附子、桂枝、肉桂等較溫燥藥材調經。補血方面，則可用當歸、鹿茸。

預防

患者本身可以從日常生活做起，包括進食方面，盡量選取一些補氣血，可清燉的烏雞湯、雞湯，或間中飲用高麗人蔘。運動方面，日常跑步、游泳、瑜珈均可以對預防有幫助，比較推薦的是，患者亦可以進行熱敷，如浸腳或用暖包熱敷肚臍以下近子宮，小腹位置。

▲ 註冊中醫師古鎧綸 (文子健攝)

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記者: 容惠玲