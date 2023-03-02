【扶抱機意外】醫管局指涉事扶抱機由生產商Arjo提供　最近一次檢查日期為去年8月

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醫管局表示，十分關注屯門醫院昨日（1日）報告的一宗天花懸掛病人吊運系統吊機路軌外殼掉落事件，已要求各醫院聯網全面檢查類似的系統，確保病人及員工的安全。

局方表示，涉事的吊機由生產商Arjo提供，由通用電氣負責維修保養服務。最近一次檢查日期為去年8月，保養承辦商當時沒有發現異常。有關系統每年會進行一次負重測試，以確定系統安全及合乎相關牌照的規定。

醫管局表示，各公立醫院合共設有約1,130套不同型號的天花懸掛病人吊運系統，醫管局沒有收到其他異常報告。天花懸掛病人吊運系統主要功能是協助行動不便的病人於病房內活動，以減輕醫護人員的日常扶抱工作。醫管局已提醒職員，在操作有關系統前須特別注意系統的安全情況，亦須注意附近環境，確保安全。

醫管局強調，病人及職員的安全是最重要考慮，醫管局會繼續採取不同措施，保障病人及職員的安全。醫管局已敦促保養承辦商馬上就事件展開詳細調查及提交報告，並需嚴肅跟進，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：陳展棋