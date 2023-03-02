【蔡天鳳碎屍案】警方拘捕多一名41歲姓林男子　涉協助其中一名被告潛逃

▲ 西九龍總區刑事部警司鍾雅倫。(曾秋文攝)

蔡天鳳碎屍案震驚全城，警方連日仍在大埔龍尾村一帶、打鼓嶺堆填區等地方調查，盼尋回失落的人體殘肢。警方今日拘捕多一名41歲姓林男子，涉在案發後涉收取幾十萬酬勞，協助其中一名被告潛逃香港。另外，警方指由於打鼓嶺堆填區未有發現死者殘肢，現已結束搜索行動。

另外案中懷疑主謀的前家翁更被發現，疑在持有7,000萬元豪宅的情況下，仍能夠以綠表申請者身份購入居屋單位。房委會委員招國偉在社交媒體分析事件，指出在現行制度下，房委會確是容許前家翁的極端個案，購入資助房屋。

他分析事件出現2大政策豁免，或讓人有暪報超豪資產的空間，包括綠表申請者在填報居屋申請時，是毋需申報資產及入息；以至公屋富戶政策亦對家有長者戶有所豁免。招國偉認為事件雖屬極端個別例子，但公共和資助房屋均屬珍貴資源，應該留給真正有需要的市民，有關制度有檢討空間。

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