【抗疫回顧】盧寵茂開腔談與特首關係　稱「一個做好人、一個做衰人」

▲ (資料圖片)

口罩令昨日放寬，醫務衛生局局長盧寵茂昨(1日)接受本地傳媒訪問。被問到外界一直盛傳，他與特首李家超對放寬防疫措施有分歧。盧寵茂接受本地傳媒訪問時，形容與李家超的關係就像一個家庭中的父母，「一個做好人，一個做衰人」，但最終方向及政策一致。

盧寵茂指，去年7月1日至現在的防疫政策，都是充分討論得出來的，與特首的分工是特首去宣布，去解釋細節。盧寵茂表示，李家超作為上司，很尊重及重視醫衛局的意見，而事實亦證明政府的方向穩定，沒有走回頭路。

他指，本港頭兩年疫情未有出現大爆發，令不少人有錯覺不需要接種疫苗，直至去年年初變種病毒株Omicron來襲，長者疫苗接種率仍然不高，才會令疫情可以在短時間內奪走近萬人性命。他再次重申，不贊同進行獨立調查，不過形容檢討正在進行，相信市民於適當時候及方法會看到。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋