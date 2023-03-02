【醫療服務】4議員促當局於黃大仙興建急症醫院　醫管局指聖母醫院不適宜改建

▲ 新興建的啟德急症醫院正在進行工程，預料2025年落成。(資料圖片)

民建聯主席李慧琼聯同醫療衞生界林哲玄等4名議員今(2日)召開記者會，黃大仙區人口超過40萬，但無急症醫院，內科、骨科等專科門診新症要輪候至少兩年，情況不能接受。對於2025年啟德醫院落成後，伊利沙伯醫院部分服務會遷至該院，4名議員指伊利沙伯醫院有地理優勢，希望能原址保留作醫療用途。

醫管局回覆查詢時表示，醫管局已根據《九龍中聯網臨床服務計劃》的建議，訂定九龍中醫院聯網醫療服務的未來發展方向。黃大仙區的急症服務將會由啟德發展區新建的急症醫院提供。伊利沙伯醫院的急症服務將會遷移到該新急症醫院，該院的急症室（包括急症科病房）的總樓面面積約13,450平方米，較現時伊利沙伯醫院急症室的面積增加約3倍。

當局亦表示，九龍中醫院聯網的醫院重建或擴建計劃進展順利，其中廣華醫院的新大樓第一期已於2022年底落成，而整個重建計劃完成後，現有多項服務都會擴展及提升。

局方亦表示，設立一間急症室必須具備相關設施配作套，包括放射診斷、手術室、深切治療部、臨床化驗服務及消毒物品供應等，方能確保病人安全及有效運作。受醫院面積和地勢環境等限制，聖母醫院並不適宜改建成急症醫院。

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責任編輯：陳展棋