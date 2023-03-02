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【食物安全】法國玻璃瓶裝乳酪或含玻璃碎片　百佳有售需作回收

社會 20:17 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

食物安全中心今日（2日）呼籲市民不要食用一款法國進口的玻璃瓶裝乳酪，因為有關產品可能含有玻璃碎片。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

涉及的是名為「Casino Glass Jar Yogurt – Vanilla 」的一款乳酪，為4盒裝，產品到期日為3月16日，由百佳超級市場（香港）有限公司進口

發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次的產品可能含有玻璃碎片。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲市民如購入受影響批次產品應停止食用。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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責任編輯：陳展棋 

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