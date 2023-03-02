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【ChatGPT】科大教師可自決容許學生使用ChatGPT　成本港大學首例

社會 21:02 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

科大宣布交給教職員自行決定是否限制學生使用ChatGPT。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」應用廣泛，但引起學界「AI請槍」疑慮。科技大學今日（2日）宣布，短期內交給教職員靈活自決，是否限制學生借助ChatGPT來考試，包括容許學生在完全不設限制條件下使用，成為本港首間大學正式宣布准許學生使用ChatGPT。科大更強調長遠應「擁抱AI」，將成立由師生組成的工作小組，制定利用AI生成技術的教育策略。

繼香港大學於上月中，作為本港首間大學明文宣布，禁止學生利用ChatGPT交功課或進行評估等，違規有機會被視為抄襲（plagiarism）行為處理，本港再有大學宣布應變措施。

科大首席副校長郭毅可及協理副校長（教學）馮志雄今日向全校教職員發電郵，指科大管理層前日（2月28日）開會商討，期間與會者均對於AI工具能改善教學的態度正面，雖然部分人或對於科技急速步伐感到備受挑戰，但科大管理層一致認同，科大長遠應「擁抱AI」，承認AI具有改變研究和教育的潛力。

科大決定在本學期採取短期措施，供教職員靈活地按其課程及評估性質，決定是否限制學生使用AI生成工具。

校方向教職員提供4個選項，包括完全禁止學生使用AI工具；完全不設限制，僅要求學生註明有使用AI生成工具；限制學生使用的AI工具類型；限制學生使用AI工具的方式；上述限制具體內容均由教職員自行制定。

科大將於兩周內收集教職員選擇意向，並建議教職員跟所屬系主任商討決定後，更新課程大綱及評估文件的AI工具使用條件，強調向學生解釋有關做法時應保持透明度。校方將於明日發電郵提醒學生注意大學學術誠信規定。

校方亦鼓勵教師申請教學發展基金轄下的專項教學基金，探索在課程中使用AI生成技術的最佳實踐方法。

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責任編輯：馮琪雅

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